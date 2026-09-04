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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Władimir Putin zmienił retorykę dotyczącą wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji mówił o chęci zakończenia konfliktu i osiągnięcia trwałego pokoju, a podczas forum gospodarczego we Władywostoku stwierdził, że widzi szansę na porozumienie z Ukrainą. Według Putina pokojowe rozwiązanie są gotowe wesprzeć m.in. Chiny i USA. Podobnie ocenia sytuację szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, który spodziewa się nowej dynamiki rozmów pokojowych. Do zakończenia wojny nawołują także Indie. Jednocześnie rosyjska gospodarka mierzy się z coraz większymi problemami, co może zwiększać presję na Kreml.
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Władimir Putin oświadczył, że istnieje szansa na porozumienie pokojowe z Ukrainą, w czym pomóc mogą USA i Chiny. Rosyjski przywódca zarzucił jednak...
Polska porozumiała się z Czechami w sprawie współpracy przy przyszłej gigafabryce AI. Czesi mają zagwarantować sobie część jej mocy obliczeniowych, a projekt może zostać rozszerzony o wspólną inwestycję. Polska ma już poparcie Litwy, Węgier, Słowacji i Chorwacji. W ramach unijnego programu mają powstać centra danych dla sztucznej inteligencji, a Warszawa zabiega o projekt obejmujący co najmniej 75 tys. akceleratorów AI. Wartość inwestycji może przekroczyć 10 mld zł. Rozważane są lokalizacje w Poznaniu i Krakowie.
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Rząd w Warszawie porozumiał się z Pragą na temat uruchomienia potężnej infrastruktury AI – ustaliła „Rz”. Mamy też już wsparcie Węgier, Litwy, Słow...
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Aż 83 proc. niemieckich firm przemysłowych odczuwa presję konkurencyjną ze strony chińskich przedsiębiorstw – wynika z badania Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych. Firmy odpowiadają na wyzwania poprzez rozwój nowych produktów, ograniczanie kosztów i szukanie nowych rynków. Niemieckie przedsiębiorstwa w większości popierają także działania Unii Europejskiej mające chronić europejski rynek przed nieuczciwą konkurencją z Chin. Presja jest szczególnie widoczna w przemyśle i motoryzacji.
Badanie Financial Wellness Index przeprowadzone przez Finax pokazuje pierwszy statystycznie istotny wzrost dobrostanu finansowego Polaków. Coraz więcej osób deklaruje regularne oszczędzanie i rzadziej odczuwa stres związany z pieniędzmi. Nadal jednak ponad połowa Polaków ma oszczędności pozwalające utrzymać obecny poziom życia przez najwyżej trzy miesiące. Tylko 19 proc. badanych deklaruje poduszkę finansową wystarczającą na ponad rok. Największe obawy dotyczą kosztów leczenia oraz bieżących rachunków.
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31 sierpnia skończył się rządowy program Ceny Paliw Niżej (CPN). W efekcie od 1 września znacząco wzrosły ceny na stacjach. W związku z tym wielu k...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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