Występując na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku, Putin powiedział też, że szereg krajów, w tym Stany Zjednoczone i Chiny, są gotowe poprzeć porozumienie pokojowe.

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- Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy próbują wnieść wkład w rozwiązanie tego problemu. Czy jest na to szansa? Moim zdaniem tak, jest – powiedział.

Zastrzegł jednak, że problem ten powinny rozwiązać przede wszystkim kraje uczestniczące w tym konflikcie, czyli Rosja i Ukraina.

Rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą

Ujawnił, że utrzymywane są kontakty między Rosją i Ukrainą, przede wszystkim na szczeblu służb specjalnych. – Na ile prowadzą one do porozumienia pokojowego, trudno mi teraz powiedzieć, biorąc pod uwagę wypowiedzi, które słyszeliśmy w ostatnim czasie ze strony najważniejszych osobistości Ukrainy – dodał.

Putin nawiązał też do wtorkowej zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o rozpoczęciu kampanii blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej. "Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne" – powiedział Zełenski.

Oskarżenia o terroryzm i rola USA

Według Putina przejmowanie cywilnych statków i atakowanie ich, a także groźby ataków na cywilne samoloty, to przejawy terroryzmu państwowego. – Milcząc o działaniach Kijowa, zachodni sojusznicy Ukrainy stają się współuczestnikami terroryzmu państwowego – oznajmił.

Putin oświadczył też, że Rosja opowiada się za pełnowymiarowym przywróceniem stosunków z USA. Wyraził też nadzieję, że dialog ze Stanami Zjednoczonymi da pozytywne rezultaty. – Jeśli chodzi o nasze kontakty z amerykańską administracją, to są one kontynuowane. I mam nadzieję, że nadal tak będzie – powiedział.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że chce spotkać się z Putinem, lecz dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego.

Trump ocenił, że choć przeszkodą w zawarciu pokoju jest animozja między przywódcami Rosji i Ukrainy, Putinem i Zełenskim, to uważa, że w rozmowach pojawił się „ „nowy impuls energii” , a porozumienie jest blisko.