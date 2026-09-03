Siły zbrojne Kuwejtu podały na platformie X, że doszło do „wrogich ataków rakietowych i dronowych na skutek zbrodniczej napaści irańskiej”.

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Także irańska telewizja państwowa powiadomiła na X, że „w odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez Amerykę przeciw narodowi irańskiemu trwają ataki rakietowe i dronowe na bazy amerykańskie w Kuwejcie”.

USA i Iran wznawiają działania wojenne. Ataki na cele w Iranie, ataki na amerykańskie bazy

Po miesiącu przerwy w działaniach wojennych między USA i Iranem w weekend doszło do ich wznowienia. Armia amerykańska przeprowadziła 30 sierpnia i 1 września wieczorem ataki m.in. na obiekty Strażników Rewolucji Islamskiej.

W drugim ataku zginęło 19 osób: żołnierzy irańskich, ale także cywilów. Cztery osoby zostały zabite, a blisko 70 odniosło obrażenia na skutek ataku na wesele. Armia amerykańska nie odpowiedziała na zarzuty zaatakowania uczestników wesela, a jedynie zapewniła, że „w odróżnieniu od Strażników nigdy nie bierze na cel cywilów”.

2 września władze Iranu przekazały, że siły irańskie zaatakowały obiekty USA w Jordanii, Iraku i Bahrajnie.

Irańczycy: Znów zaminowaliśmy cieśninę Ormuz

W czwartek irańska armia poinformowała też o rozmieszczeniu kolejnych min w cieśninie Ormuz, zaprzeczając tym samym twierdzeniom USA o sprawowaniu faktycznej kontroli nad tym szlakiem wodnym, kluczowym dla eksportu ropy i gazu.

„Rozmieszczono więcej min morskich podczas wczorajszej nocnej operacji na nielegalnych szlakach” – napisał na X rzecznik Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ebrahim Zolfaghari. Wcześniej amerykańska armia oświadczyła, że z tras tranzytowych wiodących przez Ormuz zostały usunięte wszystkie miny, a ostatnie doniesienia o natknięciu się tankowców na te ładunki to dezinformacja.

Wojna USA z Iranem zmieniła się w wojnę o cieśninę Ormuz

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu zawieszeniem broni, jednak obie strony kontynuowały sporadyczne ostrzały także później.

Starcia w dużej mierze koncentrują się obecnie wokół cieśniny Ormuz. Przed wybuchem konfliktu przechodziła przez nią jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.