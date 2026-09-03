Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w środowej strzelaninie w budynku mieszkalnym w centrum Minneapolis. Nie żyje też napastnik. Wśród rannych jest trzech policjantów. Według ustaleń stacji CBS News do zdarzenia doszło po tym, gdy podejrzany został tego samego dnia eksmitowany z wynajmowanego lokalu.

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Ranni policjanci w Minneapolis. Oświadczenie gubernatora

Jak relacjonuje CBS News, jedna osoba zginęła na miejscu, a druga zmarła po przewiezieniu do szpitala. Wewnątrz budynku postrzelonych zostało także trzech policjantów. Gubernator Minnesoty Tim Walz oświadczył, że oficerowie „powinni w pełni wrócić do zdrowia”. Dodatkowo dwóch mundurowych zostało rannych w wypadku radiowozu w drodze na interwencję. Według źródeł CBS News, napastnik popełnił samobójstwo. Prokurator generalny Minnesoty Keith Ellison określił zdarzenie jako „przerażające”.

Motywy sprawcy strzelaniny w USA. Kim był napastnik?

Śledczy podkreślają, że oficjalny motyw sprawcy nie jest znany. Stacja ustaliła, że 35-letni sprawca otworzył ogień po tym, gdy zaledwie kilka godzin wcześniej został zmuszony do opuszczenia lokalu na mocy nakazu sądowego. Powodem eksmisji miały być powtarzające się groźby z użyciem broni wobec ochroniarza i jednego z mieszkańców.

Kolejny tragiczny incydent w tym samym budynku

Policja przekazała, że sprawca był znany organom ścigania i w przeszłości został skazany za przemoc domową, jednak nie potwierdziła jego personaliów. Lokalne media podały, że to już co najmniej druga strzelanina z ofiarami śmiertelnymi w tym apartamentowcu w ciągu niespełna roku.

Pod koniec września ubiegłego roku w tym samym miejscu zastrzelono dwóch mężczyzn, a sprawca tamtego ataku został aresztowany przez policję.