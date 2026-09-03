Zadaniem e-karty DiLO ma być usprawnienie procesu diagnozy i leczenia.

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Karta e-DiLO. Szpitale cały czas przygotowują systemy informatyczne

Ośrodkiem, który monitoruje wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej, której część stanowi elektroniczna wersja karty DiLO, jest Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Jego dyrektor, profesor Beata Jagielska, przyznała w rozmowie z RMF FM, że opóźnienie w wydawaniu e-kart to wynik trwającego cały czas przygotowywania przez szpitale systemów informatycznych.

– Jeszcze tych kart nie wystawiamy, ponieważ trwa proces integracji systemów medycznych z systemem gabinet.gov. Prace są zaawansowane. Myślę, że przełom trzeciego i czwartego kwartału, październik, listopad to terminy realne, na razie trwają szkolenia z obsługi e-karty DiLO – powiedziała profesor Beata Jagielska.

Złożoność mechanizmu uruchomienia e-karty DiLO

Powód opóźnienia w wydawaniu e-kart DiLO przedstawił również w rozmowie ze stacją dyrektor departamentu opieki koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia doktor Michał Chrobot. Wskazał tu na złożoność mechanizmu uruchomienia elektronicznej wersji karty.

– Tu chodzi o powiązanie nie jednego, a trzech systemów. Chcemy, żeby jeszcze we wrześniu pierwsze placówki wystawiały e-karty. Chcemy zrobić to rozsądnie, bo to jest bardzo duża zmiana w systemie informatycznym, obejmująca trzy systemy: szpitalny, platformę P1 i system NFZ, który będzie płacił za świadczenia w oparciu o e-kartę DiLO. Chcemy zrobić to spokojnie, przetestować w wybranych szpitalach. Pierwsze ośrodki, w których wystawione będą e-karty to Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Potem będą kolejne kroki – powiedział Michał Chrobot.

Karta DiLO zapewnia szybkie i skoordynowane diagnozowanie oraz leczenie nowotworów

Rozpoczęcie wydawania e-kart DiLO jest wyjątkowo istotnym elementem wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Karta ta, jak przypomina RMF FM, ma być od stycznia 2027 r. podstawowym dokumentem w całym kraju. Ma ułatwić przekazywanie informacji z dużych szpitali do mniejszych również leczących nowotwory, a tym samym umożliwić pacjentowi leczenie jak najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Karta DiLO, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, jest dokumentem ułatwiającym szybkie i skoordynowane diagnozowanie oraz leczenie nowotworów. Powstała, aby zapewnić pacjentom krótszy czas oczekiwania na badania i rozpoczęcie leczenia. Jej główne cele to:

przyspieszenie diagnostyki i leczenia,

koordynacja opieki,

kompleksowa opieka.

Kartę DiLO może wystawić: