Państwo powinno uruchamiać rynek, a nie go zastępować

O sile gospodarki nie decyduje wyłącznie to, ile kapitału posiada, lecz przede wszystkim to, czy potrafi skierować go tam, gdzie może on przynieść największą wartość. Można dysponować rosnącymi oszczędnościami, nowoczesnymi przedsiębiorstwami i dobrymi technologiami, a mimo to nie wykorzystywać w pełni własnego potencjału rozwoju. Dzieje się tak wtedy, gdy między oszczędzającymi a inwestującymi brakuje odpowiednio rozwiniętych instytucji i instrumentów finansowych.

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Dlatego rynek kapitałowy należy traktować jako część infrastruktury państwa. Jest mniej widoczny niż autostrady, porty, sieci energetyczne czy centra danych, ale pełni fundamentalną funkcję. Łączy oszczędności gospodarstw domowych z inwestycjami przedsiębiorstw, umożliwia wycenę i podział ryzyka oraz pozwala finansować projekty, których nie da się oprzeć wyłącznie na kredycie bankowym. Polska dokonała w ostatnich dekadach ogromnego skoku w rozwój infrastruktury fizycznej i cyfrowej. Kolejnym etapem powinno być równie konsekwentne pogłębianie rozwoju infrastruktury kapitału.

Infrastruktura, której nie widać

Rynek kapitałowy nie powinien być utożsamiany wyłącznie z giełdą, domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi czy bankami. Znacznie ważniejsza od nazw poszczególnych instytucji jest funkcja całego systemu. Przenoszenie zapasów w czasie, mobilizowanie oszczędności, gromadzenie informacji, wycena ryzyka i kierowanie kapitału do jego najbardziej produktywnych zastosowań. Takie funkcjonalne spojrzenie na system finansowy proponowali Robert Merton i Zvi Bodie w pracy „A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment”.

Podobne wnioski płyną z pracy Rossa Levine’a „Finance and Growth: Theory and Evidence”. Rozwinięty system finansowy nie jest neutralną „nadbudową” realnej gospodarki. Mobilizuje oszczędności, ogranicza koszty informacji, dywersyfikuje ryzyko i kieruje kapitał do bardziej produktywnych przedsięwzięć. Pełni więc funkcję infrastruktury alokacji kapitału, tak jak transport pełni funkcję infrastruktury przepływu osób i towarów.

To porównanie nie jest ozdobą retoryczną. Jest opisem funkcji. Drogi umożliwiają przepływ towarów, sieci przesyłowe – przepływ energii, a sprawny rynek finansowy – przepływ kapitału, informacji i ryzyka. Dojrzałość rynku kapitałowego jest więc elementem potencjału rozwojowego państwa: nawet nowoczesna infrastruktura fizyczna nie zapewni pełnych korzyści, jeśli nie towarzyszy jej równie dojrzała architektura finansowania, zdolna zasilać innowacje i rozwój rodzimych przedsiębiorstw. Nowe zakłady, technologie, projekty energetyczne i spółki o globalnych ambicjach potrzebują nie tylko dróg i energii, lecz także dostępu do długoterminowego kapitału.

Paradoks oszczędności

Znaczenie tej niewidocznej infrastruktury dobrze pokazuje dzisiejsza Europa. Komisja Europejska wskazuje, że gospodarstwa domowe w UE utrzymują około 10 bln euro w depozytach bankowych, a Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA) szacuje, że w 2025 r. depozyty stanowiły około 40 proc. majątku finansowego europejskich gospodarstw domowych. Jednocześnie potrzeby inwestycyjne związane z transformacją energetyczną i cyfrową, konkurencyjnością oraz bezpieczeństwem Europy szacowane są na 750-800 mld euro rocznie do 2030 r.

Zestawienie tych danych pokazuje podstawowy europejski paradoks: Europa dysponuje ogromnymi oszczędnościami, lecz nie wykorzystuje ich w pełni jako źródła długoterminowego kapitału. Sam zasób środków nie przesądza jeszcze o zdolności inwestycyjnej gospodarki. Kluczowa jest sprawność mechanizmów kierujących kapitał do przedsiębiorstw i projektów o największym potencjale wzrostu.

Polski paradoks oszczędności

Podobne zjawisko obserwujemy w Polsce. Majątek finansowy polskich gospodarstw domowych szybko rośnie, ale jego struktura pozostaje zachowawcza. Z opublikowanej przez Narodowy Bank Polski „Informacji o aktywach finansowych i zobowiązaniach gospodarki polskiej w I kwartale 2026 r.” wynika, że na koniec marca 2026 r. aktywa finansowe gospodarstw domowych osiągnęły 4,1 bln zł. Niemal połowę tej kwoty, tj. 1,97 bln zł, stanowiły gotówka i środki utrzymywane na rachunkach bankowych.

Nie oznacza to, że depozyty pozostają wyłączone z obiegu gospodarczego. Wręcz przeciwnie, one stanowią fundament finansowania bankowego. Wyzwaniem jest raczej sama struktura kanałów, którymi oszczędności płyną do sektora przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem krajowego zasobu aktywów finansowych obok tradycyjnego kredytu bankowego powinna rosnąć rola rynku akcji, obligacji korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz innych instrumentów długoterminowych. Nie chodzi zatem o stawianie sektora bankowego w opozycji do rynku kapitałowego, lecz o stworzenie pełniejszej, bardziej dojrzałej architektury finansowej.

I tu pojawia się kluczowe pytanie: jeśli Polska ma duży, stabilny i dobrze rozwinięty sektor bankowy, dlaczego potrzebuje również głębokiego rynku kapitałowego?

Dlaczego sam kredyt bankowy nie wystarczy

Silny sektor bankowy jest jednym z największych atutów polskiej gospodarki. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie zaspokoić wszystkie potrzeby finansowe przedsiębiorstw. Kredyt najlepiej sprawdza się tam, gdzie można oszacować przyszłe przepływy pieniężne, zdolność do obsługi zadłużenia i wartość zabezpieczeń. Znacznie trudniej finansuje przedsięwzięcia o długim okresie zwrotu, wysokim udziale aktywów niematerialnych i niepewnym wyniku. Kredyt finansuje przewidywalność. Kapitał właścicielski finansuje niepewność, przy czym nagrodą w przypadku sukcesu przedsięwzięcia jest znacznie wyższa stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału. Gospodarka innowacyjna potrzebuje więc zarówno kredytu, jak i kapitału.

Raghuram Rajan i Luigi Zingales w pracy „Financial Dependence and Growth” pokazali, że sektory silniej uzależnione od finansowania zewnętrznego rozwijają się szybciej w krajach o bardziej rozwiniętych systemach finansowych. Ten ogólny wniosek szczególnie dobrze widać w przypadku innowacji. Po-Hsuan Hsu, Xuan Tian i Yan Xu w artykule „Financial Development and Innovation: Cross-Country Evidence” pokazują, że branże bardziej zaawansowane technologicznie osiągają wyższą innowacyjność w krajach z lepiej rozwiniętymi rynkami akcji. To ważna lekcja dla polskiej gospodarki. Jeżeli chcemy finansować nie tylko produkcję, ale także eksperyment technologiczny, potrzebujemy instrumentów zdolnych absorbować większe ryzyko.

Nie oznacza to zastępowania banków giełdą, lecz poszerzenie zestawu kanałów finansowania projektów o różnej skali ryzyka. Obok kredytu potrzebne są akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne, private equity czy venture capital. Taka różnorodność zwiększa dostępność finansowania i odporność systemu na kryzysy: gdy jeden kanał słabnie, inne mogą częściowo przejąć jego funkcję. Zyskują również gospodarstwa domowe, dla których oznacza to dostęp do szerszej gamy instrumentów inwestycyjnych. Poprawia się tym samym efektywność alokacji kapitału.

Znaczenie zróżnicowanych źródeł finansowania rośnie wraz ze zmianą modelu rozwoju. Gospodarka doganiająca może długo korzystać z importu technologii, inwestycji zagranicznych, funduszy publicznych i kredytu bankowego. Gdy jednak zbliża się do granicy technologicznej, większego znaczenia nabierają własne innowacje, nowe modele biznesowe i przedsięwzięcia o niepewnym wyniku, dla których dostęp do kapitału na wczesnym etapie jest warunkiem dalszego rozwoju. Philippe Aghion, Peter Howitt i David Mayer-Foulkes w pracy „The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence” pokazują, że poziom rozwoju systemu finansowego wpływa na zdolność gospodarki do konwergencji ku światowej granicy technologicznej. Dla Polski oznacza to, że rynek kapitałowy jest jednym z warunków przejścia od absorpcji technologii do ich współtworzenia i utrzymywania w kraju wartości nowych rozwiązań.

Podobne znaczenie rynku kapitałowego widać w analizach produktywności Europy. MFW wskazuje, że fragmentacja rynków i ograniczony dostęp do finansowania rynkowego utrudniają rozwój najbardziej produktywnych przedsiębiorstw, a niedostatek kapitału ryzyka ogranicza wzrost młodych firm technologicznych. Europa traci więc nie tylko na niższych nakładach inwestycyjnych, lecz także na słabszej zdolności skalowania najlepszych firm. Przekłada się to zarówno na niższy potencjał rozwojowy, jak i zdolność całej gospodarki do adaptacji i konkurowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu globalnym.

Głębszy rynek i rola państwa

Polska nie zaczyna budowy rynku kapitałowego od zera. Mamy giełdę, instytucje rynku, inwestorów, doświadczenie regulacyjne i rosnący zasób krajowych oszczędności. To dobry punkt wyjścia do kolejnego etapu: pogłębiania rynku kapitałowego tak, aby w większym stopniu odpowiadał skali gospodarki i jej inwestycyjnym ambicjom. Według danych GPW kapitalizacja krajowych spółek giełdowych wynosiła w 2025 r. około 27 proc. PKB, wobec około 70 proc. średnio w Unii Europejskiej oraz aż 240 proc. PKB w Stanach Zjednoczonych. Mamy zatem potencjał do dalszego wzrostu, ale sama obecność giełdy nie tworzy jeszcze głębokiego rynku. Potrzebny jest szeroki ekosystem dostępnych instrumentów i inwestorów: instytucjonalnych oraz indywidualnych, których oszczędności mogą szerzej uczestniczyć w finansowaniu rozwoju.

W tę logikę wpisuje się planowane uruchomienie Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) od 2027 r. Warto docenić, że w tej propozycji akcent przesunięto z krótkookresowej redystrybucji na długoterminową mobilizację krajowego kapitału. To jedno z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych przez resort finansów, ponieważ łączy dwa cele, które zbyt często traktowano osobno: budowę prywatnego majątku gospodarstw domowych oraz rozwój krajowego rynku kapitałowego.

OKI mogą stać się prostym kanałem, przez który część oszczędności będzie stopniowo przechodzić z form pasywnych do instrumentów rynku kapitałowego. Istotne jest także to, że projekt nie próbuje zastąpić indywidualnej decyzji inwestycyjnej decyzją państwa, lecz tworzy ramy podatkowe i instytucjonalne zachęcające do długoterminowego inwestowania. W tym sensie jest to przykład polityki publicznej, która nie wypiera rynku, ale może poszerzać jego bazę społeczną. Warunkiem powodzenia pozostaną prostota i elastyczna konstrukcja produktu, niskie koszty, stabilność regulacyjna i rzetelna komunikacja ryzyka.

Państwo powinno uruchamiać rynek, a nie go zastępować

OKI wzmacniają stronę oszczędzających, ale pogłębianie rynku wymaga również działań po stronie firm, projektów i kapitału ryzyka. Tu szczególnie dobrze widać rolę państwa i banku rozwoju: tworzenie warunków, w których więcej kapitału prywatnego może finansować przedsięwzięcia o długim horyzoncie.

Dobrym przykładem takiego podejścia jest Future Tech Poland, wspólna inicjatywa BGK i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, nastawiona na wzmocnienie rynku funduszy venture capital oraz finansowanie spółek technologicznych. To nie jest klasyczna dotacja, lecz próba zwiększenia skali prywatnego ekosystemu inwestowania w innowacje. Bank od lat podejmuje również samodzielne działania wspierające przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Przykładem jest należąca do grupy kapitałowej BGK spółka Vinci, wspierająca kapitałowo projekty o dużym potencjale rozwojowym.

Szerzej rzecz ujmując, chodzi o mobilizowanie kapitału prywatnego tam, gdzie sam rynek nie zapewnia jeszcze wystarczającego finansowania. W praktyce właśnie tu zaczyna się rola banku rozwoju: nie tyle zastępować rynek, ile obniżać ryzyko, porządkować strukturę finansowania i uruchamiać kapitał, który bez takiego impulsu pozostałby poza danym segmentem rynku.

Warunkiem jest dyscyplina dodatkowości. Publiczne finansowanie ma sens tam, gdzie bez niego projekt nie powstałby w odpowiedniej skali, czasie lub strukturze ryzyka. Jeżeli instrument publiczny jedynie zastępuje kapitał prywatny, nie buduje rynku. Jeżeli go przyciąga, wzmacnia infrastrukturę finansową państwa.

Służą temu m.in. gwarancje, współinwestycje, podział ryzyka czy udział instytucji publicznej jako inwestora kotwiczącego. W Polsce nie jest to już tylko koncepcja teoretyczna. System gwarancji BGK od lat obniża barierę zabezpieczeń i pozwala firmom uzyskiwać finansowanie inwestycyjne oraz obrotowe, a nowe instrumenty kapitałowe rozszerzają tę logikę na obszar finansowania innowacji. Tak należy rozumieć rolę krajowego banku rozwoju – nie jako substytutu prywatnego kapitału, lecz jako podmiotu zdolnego wydłużać horyzont inwestycyjny, dzielić ryzyko, tworzyć standardy i przyciągać inwestorów do projektów o znaczeniu rozwojowym.

Głęboki rynek kapitałowy wymaga więc jednocześnie rosnącej bazy prywatnego, długoterminowego kapitału oraz instytucji publicznych zdolnych ten kapitał uruchamiać. Miarą skuteczności banku rozwoju nie jest wyłącznie skala środków publicznych, lecz także wielkość prywatnego kapitału, który udało się zmobilizować. Mobilizacja kapitału prywatnego wymaga jednak czegoś więcej niż instrumentów finansowych. Wymaga zaufania do instytucji, reguł i jakości informacji.

Infrastruktura zaufania i finansowania przyszłości

Bez zaufania nawet najlepiej zaprojektowane instrumenty nie zbudują głębokiego rynku. Luigi Guiso, Paola Sapienza i Luigi Zingales w pracy „Trusting the Stock Market” pokazują, że decyzja o inwestowaniu w akcje zależy także od przekonania, że rynek działa uczciwie, dane są wiarygodne, a inwestor nie zostanie oszukany. Dlatego infrastruktura kapitałowa jest zarazem infrastrukturą zaufania.

W tym sensie ład korporacyjny nie jest technicznym dodatkiem do rynku, lecz jednym z warunków jego głębokości. Ochrona inwestorów, przejrzystość informacji, skuteczny nadzór i stabilne reguły gry decydują o tym, czy gospodarstwa domowe będą gotowe przenosić część oszczędności z depozytów do instrumentów długoterminowych. „OECD Corporate Governance Factbook 2025” podkreśla, że silny ład korporacyjny wspiera zaufanie rynku, stabilność finansową i długoterminowe tworzenie wartości. Kapitał płynie tam, gdzie inwestor ufa nie tylko przedsiębiorcy, lecz również instytucjom rynku.

Z tej perspektywy rozwój rynku kapitałowego jest częścią polityki rozwojowej państwa. Polska dokonała ogromnego skoku w zakresie infrastruktury fizycznej i cyfrowej. Kolejnym etapem powinno być równie konsekwentne pogłębianie infrastruktury kapitału – rynku, który łączy oszczędności gospodarstw domowych z inwestycjami przedsiębiorstw, finansuje ryzyko technologiczne i wzmacnia zdolność skalowania firm.

Polska nauczyła się budować infrastrukturę widzialną. Teraz musi równie konsekwentnie budować infrastrukturę kapitału. Nowoczesne państwo nie ogranicza się do finansowania wydatków i realizowania publicznych projektów. Tworzy warunki, w których obywatele, przedsiębiorstwa i instytucje mogą inwestować we własną przyszłość.