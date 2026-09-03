Stacja metra Fori Imperiali jest zwiedzana jak muzeum
Fori Imperiali to nowoczesna stacja–muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Stacja uważana jest za arcydzieło architektury, w którym nowatorski projekt połączono z bogactwem artefaktów i zabytków antyku.
Na stacji można zobaczyć pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, różne znaleziska archeologiczne, w tym marmurową głowę Meduzy, dekoracje jednej ze świątyń, fontannę z epoki Flawiuszów.
Stację odwiedzają setki tysięcy osób, wśród nich wielu turystów z całego świata. Stała się ona bowiem jedną z najnowszych atrakcji stolicy Włoch.
Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że stacja została zgłoszona do prestiżowej międzynarodowej nagrody Prix Versailles, przyznawanej od 2015 roku. Wyniki są ogłaszane w siedzibie UNESCO w Paryżu. Nagrodę otrzymują wyjątkowe współczesne budynki i przestrzenie, wśród nich muzea, hotele, restauracje, lotniska, kampusy, dworce i stacje metra, obiekty sportowe i domy towarowe, uznawane za najpiękniejsze na świecie.
W sierpniu sekretarz generalny Prix Versailles – Jerome Gouadain – poinformował, że komitet selekcyjny zamierza włączyć rzymską stację do grona kandydatów i zwrócił się do władz Rzymu o potwierdzenie udziału w konkursie, co nastąpiło 2 września.
Nagrody zostaną ogłoszone 10 grudnia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas