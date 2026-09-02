Protest, który zorganizowano 1 września w Ceucie, odbył się na placu, na którym znajduje się tam pomnik upamiętniający poległych w wojnie hiszpańsko-marokańskiej z XIX wieku, w wyniku której Hiszpania nieznacznie poszerzyła terytorium wokół Ceuty i Melilli. Protestujący składali pod pomnikiem kwiaty i zapalali świece.

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Hiszpański rząd zaprzecza, by Maroko miało udział w masowym przekroczeniu granicy pod koniec lipca. Jednak część komentatorów i opozycja nie wykluczają, że mógł to być atak hybrydowy.

Hiszpańskie eksklawy w Afryce Północnej Foto: Rzeczpospolita

Kryzys imigracyjny w Ceucie. W mieście nadal może przebywać nawet 8 tysięcy imigrantów

Kryzys migracyjny w Ceucie doprowadził do kryzysu politycznego w Hiszpanii. W Ceucie, według różnych szacunków, nadal przebywa 5 do 8 tys. migrantów (Ceuta liczy ok. 85 tysięcy mieszkańców). Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Czytaj więcej Przestępczość Kryzys imigracyjny w Ceucie. Rekordowa liczba napaści seksualnych Od 30 lipca, kiedy rozpoczął się kryzys migracyjny w Ceucie, na terenie tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej doszło do co najmniej 23 przyp...

W Ceucie zwiększono obecność służb porządkowych i bezpieczeństwa. Skierowano tam dodatkowe środki finansowe, m.in. na wsparcie dla małoletnich migrantów pozbawionych opieki. Koordynator działań rządu w związku z kryzysem w Ceucie, Angel Victor Torres, poinformował 1 września, że do Ceuty trafi na ten cel dodatkowe 63 mln euro poza 25 mln euro przeznaczonymi przez rząd wcześniej. Pozbawionych opieki dzieci i młodych osób jest w Ceucie – według ostatnich danych rządowych – niemal 3 tys.

Hiszpania będzie demonstrować w akcie solidarności z mieszkańcami Ceuty

Opozycja zarzuciła rządowi bierność w rozwiązywaniu kryzysu, szczególnie w sierpniu, kiedy premier Pedro Sánchez spędzał wakacje na Wyspach Kanaryjskich.

Na 2 września, kiedy przypada święto Ceuty, zwołano w całej Hiszpanii demonstracje solidarności z tym autonomicznym miastem. Z inicjatywą „Dla Ceuty”, która ma polegać na zgromadzeniach o godz. 20.00 przed siedzibami władz samorządowych, wystąpiła Federacja Hiszpańskich Gmin i Prowincji (FEMP). Według portalu El Economista udział w niej zadeklarowało ponad 260 gmin i prowincji. „Będziemy tam” – zapowiedział lider opozycyjnej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo na platformie X.

Radykalna prawicowa partia Vox wezwała swoich sympatyków do udziału w demonstracjach tego samego dnia i o tej samej godzinie pod hasłem „Nie dla inwazji. Broń Ceuty. Broń Hiszpanii”.

Tego samego dnia odbędą się też demonstracje antyrasistowskie, których organizatorzy sprzeciwiają się wykorzystywaniu kryzysu w Ceucie do szerzenia rasistowskich narracji; zapowiedziano je m.in. w Madrycie, Saragossie i Valladolid.