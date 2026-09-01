W lipcu Departament Obrony USA informował, że gen. dywizji Thomas M. Feltey został wyznaczony do awansu do stopnia generała broni i wybrany na nowego dowódcę V Korpusu.

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Wojskowy dowodził wówczas 1. Dywizją Kawalerii w Fort Hood w Teksasie. Jego kandydatura została zaakceptowana przez Senat USA, a przekazanie dowództwa planowano na październik.

Gen. Thomas M. Feltey nowym dowódcą V Korpusu USA

Poprzednim dowódcą V Korpusu był gen. Charles Costanza, który został niespodziewanie odwołany na początku sierpnia. ABC News pisało wówczas, że to część szerszej reorganizacji kadry kierowniczej armii, w ramach której pod okiem sekretarza obrony Pete'a Hegsetha odsunięto od dotychczasowych stanowisk ponad dwudziestu wysoko postawionych oficerów, często bez informowania opinii publicznej o powodach.

Portal stacji zastrzegł, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, że odwołanie gen. Constanzy nie wpisywało się w kampanię zmian w dowództwie wojska, prowadzonej przez Hegsetha i nie miało charakteru politycznego. Po odwołaniu Constanzy obowiązki dowódcy V Korpusu pełnił gen. John B. Mountford.

Gen. Feltey objął dowództwo V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych podczas ceremonii, która odbyła się w poniedziałek 31 sierpnia w bazie głównej jednostki w Fort Knox w stanie Kentucky. W wydarzeniu wziął udział gen. Christopher C. LaNeve, pełniący obowiązki szefa sztabu armii amerykańskiej.

Ceremonia przekazania sztandaru w Fort Knox w Kentucky Foto: U.S. Army / Spc. Hector Blanco via DVIDS

V Korpus odpowiada za nadzór nad siłami zbrojnymi USA i koordynację operacji w całej Europie, w tym działania wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, odpowiadając m.in. za planowanie i logistykę. Wysunięte dowództwo Korpusu (Camp Kościuszko) znajduje się w Poznaniu. Rola Korpusu wzrosła po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę – jednostka pomaga w koordynacji amerykańskiego wsparcia dla Kijowa.

Służby prasowe V Korpusu podały, że pod dowództwem gen. Felteya jednostka będzie się przygotowywać do manewrów Avenger Triad 26 oraz nadchodzących ćwiczeń w Europie, „zwiększając swą gotowość i wzmacniając formacje”, a także utrzymując gotowość bojową sił u boku sojuszników i partnerów z NATO.