O przedłużeniu operacji pk. Horyzont, rozpoczętej po tym, jak w listopadzie ub.r. doszło do serii aktów dywersji na polskiej kolei, DORSZ poinformował we wpisie na X.

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Operacja Horyzont przedłużona do 30 listopada. Wojsko nadal będzie chronić kolej

„Operacja Horyzont przedłużona. Na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, w okresie od 1 września 2026 r. do 30 listopada 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie dla polskiej policji ukierunkowane na wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na kolei oraz zapobieganie sabotażom i dywersji” – czytamy w komunikacie.

Dowództwo przekazało, że w ramach tej operacji żołnierze wspierają działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, prowadząc patrole i obserwację infrastruktury kolejowej. „Do realizacji tych zadań Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują nowoczesne systemy bezzałogowe, zapewniając stały i precyzyjny monitoring infrastruktury krytycznej, co pozwala szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia. Ramię w ramię, jednoczymy siły, technologię i umiejętności w obserwacji, wykrywaniu i neutralizacji potencjalnych zagrożeń” – napisało DORSZ.

Operacja Horyzont ma zwiększyć bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów.

Akty dywersji w Mice i Gołębiu. Do operacji może trafić nawet 10 tys. żołnierzy

Operacja wraz z policyjną akcją Tor została zorganizowana po tym, gdy na liniach kolejowych w Polsce doszło do aktów dywersji – w miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła wówczas tor kolejowy, zaś w innym miejscu – niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) – pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Operacją Horyzont zarządza DORSZ, które do dyspozycji ma maksymalnie 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk – w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych. W zależności od sytuacji to Dowództwo Operacyjne będzie decydować, gdzie i jakie siły rozmieścić.

Wsparcie wojska dla policji i innych służb związane jest m.in. z posiadanymi przez wojsko zdolnościami rozpoznawczymi – np. dronami – którymi nie dysponują obecnie inne służby.