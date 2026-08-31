Centralna elektroniczna rejestracja ma być rozszerzana do końca 2027 roku etapami, a dodawanie kolejnych specjalności będzie oznaczało, że do specjalisty będzie można umówić się przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta.

Reklama Reklama

Centralna e-rejestracja do lekarzy zostanie rozszerzona. MZ: więcej specjalistów

Resort zdrowia uwzględnił część uwag, które zgłoszono podczas konsultacji publicznych i zmienił kolejność włączania kolejnych specjalności do systemu centralnej e-rejestracji, m.in. na koniec 2027 roku przeniesiono świadczenia z zakresu pediatrii i chorób wewnętrznych, na listopad 2027 – dermatologię.

Zgodnie z ogłoszonym dokumentem – nowelizacją rozporządzenia w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji – od lutego 2027 r. centralna e-rejestracja ma obejmować świadczenia z zakresu neurologii, genetyki, geriatrii, mukowiscydozy. Od 1 kwietnia będzie można przez IKP zapisać się do toksykologa, transplantologa, reumatologa oraz na leczenie osób z AIDS lub HIV.

Od 1 czerwca w zakres centralnej e-rejestracji wejdzie leczenie bólu, proktologia oraz urologia. Od 1 sierpnia – świadczenia z zakresu chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, gastroenterologii i kardiochirurgii. Od 1 września – świadczenia z zakresu chorób metabolicznych, diabetologii oraz otorynolaryngologii.

O neurochirurgię oraz ortopedię i traumatologię centralna e-rejestracja zostanie poszerzona od 1 października. Przez IKP do alergologa, dermatologa, ginekologa i lekarza medycyny sportowej będzie można się zapisać od 1 listopada. Od 1 grudnia 2027 do pediatry, specjalisty chorób wewnętrznych, okulisty, hematologa oraz onkologa.

Teraz przez aplikację mojeIKP czy Internetowe Konto Pacjenta działają zapisy na mammografię, test HPV HR i do kardiologa, do angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc.

Pierwotnie centralna elektroniczna rejestracja miała być w pełni wdrożona do końca 2029 roku, przyspieszenie uruchomienia jej kolejnych funkcjonalności to element szerszego pakietu zmian zapowiedzianych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę 8 lipca.

Dotąd z zakresu zapowiadanych zmian, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dotyczące centralnego monitorowania przez NFZ kolejek do części zabiegów szpitalnych (wchodzi w życie 5 września) oraz obowiązku raportowania przez szpitale godzinowych grafików pracy medyków, który będzie obowiązywał lecznice od 1 listopada.

Dwa projekty ustaw dotyczące m.in. jawności umów z medykami oraz maksymalnego wynagrodzenia godzinowego i maksymalnego czasu pracy personelu medycznego są po zakończonych konsultacjach publicznych.