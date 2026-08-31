Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu rozpocznie się 2 września. Za sprawą nowego klubu, który tworzą byli posłowie PiS skupieni wokół byłego premiera, zmieni się rozkład miejsc na sali plenarnej.

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Wiadomo już, gdzie w Sejmie usiądą posłowie Mateusza Morawieckiego

Wiceszef Kancelarii Sejmu poinformował, że przedstawiciele klubów PiS i Rozwój Plus doszli do porozumienia i posłowie nowego klubu będą siedzieli między posłami PiS i Konfederacji, od dolnych po górne rzędy siedzeń. – Nowy klub (Rozwój Plus) dostaje w jednym miejscu wszystkie pomieszczenia proporcjonalnie do liczby posłów i przechodzi do pomieszczeń w budynku U, a więc do budynku komisyjnego – powiedział Woźniak.

Dopytywany, czy Rozwój Plus otrzyma jeszcze jakieś pomieszczenie bliżej sali plenarnej, Woźniak odparł, że wie, iż się o tym jeszcze mówi. – Ale z uwagi na to, że ostatnie rozmowy odbywały się w piątek (28 sierpnia – red.), może jeszcze nie wiem o wszystkich ustaleniach (między klubami) – zastrzegł wiceszef Kancelarii Sejmu.

Klub Rozwój Plus otrzyma środki z Kancelarii Sejmu na bieżącą działalność. Woźniak wyjaśnił, że będzie to suma, o którą pomniejszony zostanie budżet klubu PiS. – Każdy klub otrzymuje pieniądze na swoją działalność w zależności od liczby członków danego klubu. Jeśli teraz grupa posłów odeszła z klubu PiS, to klub PiS dostaje pomniejszone środki o tę kwotę, którą dostanie nowy klub – wyjaśnił Woźniak.

Układ sił w Sejmie Foto: PAP

Z wyliczeń mediów wynika, że klub Rozwój Plus może otrzymać od około 120 do ponad 140 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów swej działalności. Rozwój Plus to obecnie stowarzyszenie, jego finanse mogą być też zasilane przez składki członkowskie.

Klub Rozwój Plus może też liczyć na takie przywileje jak dwa samochody służbowe. – Zasada jest taka, że każdy oficjalnie zarejestrowany klub otrzymuje jeden samochód z kierowcą do dyspozycji, ale tylko w godzinach 8-16. Jeśli chciałby dłużej kierowcę wykorzystać, to musi z nim podpisać dodatkową umowę, my (jako Kancelaria Sejmu – PAP) rozliczamy kierowcę w godzinach od 8 do 16. Plus (klub otrzymuje) drugi samochód dla szefa klubu z kierowcą na podobnych zasadach – powiedział wiceszef Kancelarii Sejmu.

Po rozłamie w PiS Rozwój Plus jest trzecim najliczniejszym klubem w polskim Sejmie

Rozwój Plus jest obecnie trzecim najliczniejszym klubem, liczy 41 posłów. Powstanie nowego klubu wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i powołaniem przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.