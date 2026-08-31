Przewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus Mateusz Morawiecki
Były premier był w poniedziałek pytany w RMF FM o słowa Donalda Tuska, który mówił, że sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto budzi grozę. – Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera – odparł Mateusz Morawiecki.
Lider klubu Rozwój Plus ogłosił, że jego środowisko polityczne przygotowało projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej do zbadania prawidłowości, legalności, terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa. Zaznaczył, że komisja ma zbadać okres od 2019 r., gdy on był premierem.
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– To będzie taki test dla liderów polskiej klasy politycznej – ocenił Morawiecki. Wyraził nadzieję, że Donald Tusk się z nim zgodzi, a Koalicja Obywatelska poprze uchwałę. Jego zdaniem, jeżeli Tusk naprawdę będzie chciał wyjaśnić aferę Zondacrypto, to poprze uchwałę o powołaniu komisji śledczej.
– Przecież to uchwała, która ma wyjaśnić wszystko od 2019 r., czyli łącznie z całą kadencją, kiedy ja byłem premierem – mówił. – Ja się absolutnie niczego nie obawiam, wręcz przeciwnie – dodał. Morawiecki zaznaczył, że jeszcze nie rozmawiał z liderami innych środowisk politycznych na temat poparcia dla uchwały.
– Zapraszam również liderów Konfederacji, prezesów Bosaka i Mentzena, żeby podpisali się ze mną pod tą uchwałą o powołaniu komisji śledczej – powiedział w RMF FM lider klubu Rozwój Plus. Dodał, że zaprasza także Prawo i Sprawiedliwość, czyli partię, której wiceprezesem był do niedawna.
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– Podstawowe pytanie, które tutaj powinniśmy zadawać jest następujące: dlaczego służby specjalne obecnego rządu premiera Tuska wiedząc o tej aferze nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać: czy był ktoś, kto może powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą? – przekonywał Mateusz Morawiecki.
Były premier mówił w RMF FM, że 11 września 2025 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z ABW, podczas którego pracownicy UOKiK „przestrzegali ABW przed Zondacrypto”. – Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk? – pytał.
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