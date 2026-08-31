Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, dały początek współczesnej nauce o promieniotwórczości i wpłynęły też na rozwój medycyny, także w zakresie walki z nowotworami. Maria przełamała też bariery w świecie nauki zdominowanym przez mężczyzn. Walczyła o prawa dla kobiet, stając się tym samym przykładem dla wielu kobiet współczesnych, ale też dla następnych pokoleń.

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Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, którego mecenasem jest Orlen, stara się popularyzować tę postać i jej osiągnięcia. Znajduje się tu kolekcja pamiątek związanych z rodziną Marii Skłodowskiej-Curie, jej osobiste rzeczy, korespondencja. Są także laboratoryjne przyrządy, które Maria i jej mąż Piotr wykorzystywali w Paryżu. Maria Gołębiewska w podcaście „Rz” opowiada badaczce, jej postrzeganiu, ale też o samym muzeum i podejmowanych przez placówkę działaniach.