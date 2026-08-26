Jak zaznacza Rzecznik Praw Pacjenta, poszanowanie godności oznacza również prawo do obecności osoby bliskiej, a także prawo do leczenia bólu.

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To prawo każdego pacjenta. RPP przypomina ważne zasady

Jak podkreśla RPP, godność pacjenta oznacza przede wszystkim traktowanie go z szacunkiem, życzliwością i pełną podmiotowością. Chory nie może być sprowadzany wyłącznie do roli jednostki chorobowej czy numeru w systemie, a godność i intymność są prawem pacjenta, nie przywilejem. Standardy te obejmują m.in.:

Prawo do intymności: Badania, zabiegi oraz rozmowy z personelem medycznym muszą odbywać się w warunkach gwarantujących dyskrecję. W pomieszczeniu powinny przebywać wyłącznie osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na proces udzielania świadczenia lub których obecności pacjent wyraźnie sobie życzy. Ciało pacjenta powinno być odsłaniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania danej procedury. Pacjent powinien mieć możliwość rozmowy z lekarzem oraz innym personelem medycznym na osobności.

Obecność osoby bliskiej: Pacjent ma prawo do wsparcia i obecności bliskiej osoby podczas udzielania świadczeń. Personel powinien zapewnić warunki, w których obecność osoby bliskiej nie narusza praw innych pacjentów ani prawidłowego przebiegu udzielania świadczeń. Pacjent powinien mieć możliwość skorzystania z takiego wsparcia, chyba że istnieją konkretne przyczyny, które uzasadniają ograniczenie tego prawa, np. zagrożenie epidemiologiczne lub względy bezpieczeństwa zdrowotnego. W takiej sytuacji odmowa powinna być odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Skuteczne leczenie bólu: Każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu. Cierpienie nie powinno być ignorowane tylko dlatego, że jest naturalną następstwem choroby lub zabiegu. Pacjent ma prawo zgłosić ból i oczekiwać konkretnej reakcji oraz monitorowania efektów leczenia.

Pacjent powinien także zostać odpowiednio poinformowany o konieczności wykonania określonych czynności medycznych, a jego godność musi być szanowana także wtedy, gdy jego stan zdrowia uniemożliwia mu pełną samodzielność.

Jak reagować w przypadku naruszeń? Wskazówki dla pacjentów

Jeśli standardy te nie są przestrzegane, Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje ścieżkę postępowania:

Rozmowa z personelem: Warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę personelowi medycznemu i jasno zakomunikować swoje oczekiwania. Skarga do dyrekcji: Jeśli sytuacja się powtarza, pacjent może złożyć skargę bezpośrednio do kierownika podmiotu leczniczego. Kontakt z RPP: W sprawach naruszenia praw pacjenta pomoc można uzyskać, zwracając się bezpośrednio do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że poszanowanie praw pacjenta to fundament bezpiecznego i humanitarnego systemu ochrony zdrowia, którego przestrzeganie jest obowiązkiem każdej placówki medycznej.