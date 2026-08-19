Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na internę

Jak poinformował szpital na swoich social mediach, wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od środy rozpocznie się również proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale.

Reklama Reklama

Pacjenci, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych podmiotów leczniczych. Szpital zapewnił, że w ten sposób będzie kontynuowane niezbędne leczenie i opieka.

Według placówki obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki wymaganej do funkcjonowania oddziału. Problem wynika z ograniczonej dostępności lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.

Szpital ma problem ze znalezieniem lekarzy specjalistów

Szpital podkreślił jednocześnie, że przyczyną wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Placówka zadeklarowała, że na bieżąco reguluje należności zarówno wynikające z umów o pracę, jak i umów kontraktowych.

Pacjenci wymagający hospitalizacji mogą skorzystać z innych placówek. Najbliżej Szpitala Specjalistycznego nr 1 znajdują się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony o około 800 metrów, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu – około 1,5 km oraz Piekarskie Centrum Medyczne w Piekarach Śląskich – około 4,3 km.

Szpital prowadzi rekrutację lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne funkcjonowania oddziału. Wstrzymanie przyjęć ma obowiązywać do 31 sierpnia.