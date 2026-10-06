Jeszcze w maju ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała zmiany w zasiłku opiekuńczym dla rodziców. Teraz do wykazu prac rządu trafiły założenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które te kwestie regulują.

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Więcej dni na opiekę nad chorym dzieckiem

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego dla rodziców sprawujących osobistą opiekę nad ciężko chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 18 lat. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał, jeżeli będzie to uzasadnione stanem zdrowia potomka, w szczególności jego poziomem samodzielności.

Dodatkowy okres zasiłkowy ma wynosić do 60 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od standardowego limitu zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że rodzic będzie mógł wykorzystać dotychczasowy okres, a w przypadku ciężkiej choroby dziecka otrzymać dodatkowo do 60 dni zasiłku.

Prawo do dodatkowego okresu nie będzie jednak przysługiwało w przypadku każdej przypadłości. O tym, czy stan zdrowia dziecka uzasadnia dodatkową opiekę, będzie decydował lekarz wystawiający zwolnienie (e-ZLA).

Projekt nie przewiduje zamkniętego katalogu chorób uprawniających do dodatkowych dni. Takie rozwiązanie uznano za niewłaściwe, ponieważ mogłoby wykluczyć dzieci cierpiące na rzadkie schorzenia, których nie uwzględniono w wykazie.

Jednocześnie przewidziano dodatkowe mechanizmy kontroli. W e-ZLA wystawianym w związku z ciężką chorobą dziecka ma znaleźć się jej kod. Ma to ułatwić ZUS-owi weryfikację, czy przesłanki do przyznania dodatkowych dni zostały spełnione.

ZUS ma również przygotować tzw. dobre praktyki orzecznicze, które będą zawierały wskazówki dla lekarzy dotyczące rozumienia, rozpoznawania i dokumentowania ciężkiej choroby dziecka. Mają one zastąpić obecne standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS.

Dwa dni opieki nad dzieckiem do 18. roku życia

Druga zmiana dotyczy art. 188 kodeksu pracy. Projekt zakłada, że pracownik wychowujący co najmniej jedno dziecko do ukończenia przez nie 18 lat będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni w roku kalendarzowym.

W praktyce oznacza to wydłużenie okresu, w którym rodzic może korzystać z tego uprawnienia – obecnie jest ono związane z opieką nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

Etap legislacyjny: wykaz prac rządu