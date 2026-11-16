Kto nie dostanie 13. emerytury? Na liście trzy grupy seniorów
W kwietniu 2027 r. na konta milionów seniorów trafi kolejna trzynasta emerytura. Dzięki marcowej waloryzacji dodatkowe świadczenie będzie wyższe niż w 2026 r. i przekroczy próg 2 tys. zł brutto. Choć „trzynastka” wypłacana jest z urzędu zdecydowanej większości emerytów i rencistów, przepisy wykluczają z niej trzy grupy seniorów.
Wysokość trzynastej emerytury jest równa kwocie najniższej emerytury. Najnowsze prognozy wskazują, że coroczna waloryzacja świadczeń w 2027 r. wyniesie 3,96 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2027 r. minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1978,49 zł brutto do 2056,83 zł brutto. Tyle samo wyniesie przyszłoroczna „trzynastka”.
Dodatek przysługuje w równej wysokości wszystkim uprawnionym, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego. Pieniądze trafią do seniorów w kwietniu 2027 r. wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, a w przypadku osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne – w maju. Wypłaty realizują ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oraz Wojskowe Biura Emerytalne MON.
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Warunkiem otrzymania trzynastej emerytury jest posiadanie na dzień 31 marca 2027 r. prawa do jednego z poniższych świadczeń:
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Mimo powszechnego charakteru 13. emerytury, przewidziano wyjątki w jej wypłacie. Dodatkowego przelewu w kwietniu 2027 r. nie otrzymają trzy grupy seniorów:
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Utrata trzynastej emerytury z powodu pracy zarobkowej nie grozi seniorom, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny – mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń. Limity obowiązują natomiast osoby na wcześniejszej emeryturze lub na rencie.
Jeśli dodatkowe przychody takiego świadczeniobiorcy przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę podstawowego świadczenia. Obecnie próg ten stanowi 12 003,10 zł brutto, a od grudnia 2026 r. wyniesie 12 112,11 zł. Zawieszenie prawa do emerytury lub renty na koniec marca oznacza także utratę prawa do „trzynastki”.
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