W kwietniu 2027 r. na konta milionów seniorów trafi kolejna trzynasta emerytura. Dzięki marcowej waloryzacji dodatkowe świadczenie będzie wyższe niż w 2026 r. i przekroczy próg 2 tys. zł brutto. Choć „trzynastka” wypłacana jest z urzędu zdecydowanej większości emerytów i rencistów, przepisy wykluczają z niej trzy grupy seniorów.

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Kwota 13. emerytury w 2027 r. i terminy wypłat

Wysokość trzynastej emerytury jest równa kwocie najniższej emerytury. Najnowsze prognozy wskazują, że coroczna waloryzacja świadczeń w 2027 r. wyniesie 3,96 proc. Oznacza to, że od 1 marca 2027 r. minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1978,49 zł brutto do 2056,83 zł brutto. Tyle samo wyniesie przyszłoroczna „trzynastka”.

Dodatek przysługuje w równej wysokości wszystkim uprawnionym, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego. Pieniądze trafią do seniorów w kwietniu 2027 r. wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, a w przypadku osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne – w maju. Wypłaty realizują ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oraz Wojskowe Biura Emerytalne MON.

Komu przysługuje 13. emerytura?

Warunkiem otrzymania trzynastej emerytury jest posiadanie na dzień 31 marca 2027 r. prawa do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty socjalnej, renty rodzinnej lub renty szkoleniowej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Trzy grupy seniorów bez prawa do „trzynastki”

Mimo powszechnego charakteru 13. emerytury, przewidziano wyjątki w jej wypłacie. Dodatkowego przelewu w kwietniu 2027 r. nie otrzymają trzy grupy seniorów:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku – ich uposażenie nie jest emeryturą wypłacaną z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lecz świadczeniem finansowanym bezpośrednio ze Skarbu Państwa (stanowiącym 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat z ostatnio zajmowanego stanowiska),

Pobierający tzw. emeryturę olimpijską – utytułowani sportowcy po ukończeniu 40. roku życia otrzymują specjalne świadczenie wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (od 2026 roku wynosi ono 5116,99 zł netto miesięcznie), co wyklucza ich z grupy osób uprawnionych do „trzynastki”,

Seniorzy z zawieszonym prawem do świadczenia – chodzi o osoby, w przypadku których wypłata renty lub emerytury będzie zawieszona na dzień 31 marca 2027 r z powodu przekroczenia limitu dodatkowych dochodów.

Uwaga na limit dorabiania. Można stracić nie tylko 13. emeryturę

Utrata trzynastej emerytury z powodu pracy zarobkowej nie grozi seniorom, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny – mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń. Limity obowiązują natomiast osoby na wcześniejszej emeryturze lub na rencie.

Jeśli dodatkowe przychody takiego świadczeniobiorcy przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę podstawowego świadczenia. Obecnie próg ten stanowi 12 003,10 zł brutto, a od grudnia 2026 r. wyniesie 12 112,11 zł. Zawieszenie prawa do emerytury lub renty na koniec marca oznacza także utratę prawa do „trzynastki”.