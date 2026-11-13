Były kierowca rajdowy Tomasz K. został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpoznał apelacje w sprawie działań na szkodę spółki Rallyland. Jak podaje Przegląd Sportowy, sąd zobowiązał K. i jego byłego wspólnika Władysława Piotra D. do solidarnego naprawienia szkody w wysokości 6,2 mln zł.

Reklama Reklama

W styczniu 2025 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Kuchara na rok i osiem miesięcy więzienia. Po apelacji kara została zmniejszona o dwa miesiące. Władysław Piotr D. otrzymał karę dwóch lat i ośmiu miesięcy. RMF24 przypomina, że w pierwszej instancji skazano go na trzy lata i sześć miesięcy.

Prawomocny wyrok i 6,2 mln zł dla Rallyland

Zmiana dotyczy obowiązku naprawienia szkody. Sąd pierwszej instancji go nie orzekł, ale sąd odwoławczy uwzględnił apelację prokuratury i nakazał obu oskarżonym solidarnie zapłacić Rallyland 6 mln 200 tys. zł.

Jak wyjaśniał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet adwokat Mateusz Sitnik, pełnomocnik jednego z wierzycieli spółki, Rallyland może dochodzić całej kwoty od każdego z zobowiązanych. Nie oznacza to automatycznego podziału należności na dwie równe części.

Według Sitnika odzyskanie pieniędzy od Władysława D. może być trudne, ponieważ – jak twierdzi prawnik – prowadzone wobec niego egzekucje od lat nie przynosiły rezultatów. W jego ocenie większy ciężar finansowy może w praktyce spaść na Tomasza K.

Kwota 6,2 mln zł wiąże się z dwiema transakcjami sprzedaży nieruchomości Rallyland. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, około 1,3 mln zł dotyczyło spółki Q Energy powiązanej z Kucharem, a około 4,9 mln zł – FT Energy, łączonej z Władysławem D. Pieniądze ze sprzedaży miały nie trafić do kasy Rallyland.

Dawne lotnisko wojskowe i problemy Rallyland

Sprawa dotyczy inwestycji rozpoczętej w 2009 r. Rallyland kupił wtedy teren byłego lotniska wojskowego w Debrznie-Wsi, w gminie Lipka. Planowano tam budowę toru rajdowego, akademii bezpiecznej jazdy i zaplecza noclegowego. Spółka popadła jednak w problemy finansowe.

Jak przypomina RMF24, jej zadłużenie wobec gminy Lipka z tytułu podatków wyniosło około 5 mln zł. Prokuratura zarzucała oskarżonym m.in. działanie na szkodę spółki, uszczuplanie jej majątku i utrudnianie wierzycielom odzyskania należności. Jednym z wątków była sprzedaż nieruchomości podmiotom powiązanym z oskarżonymi.

Czytaj więcej: Biznes Niewypłacalność spółki. Kiedy zarząd powinien działać? Przeoczenie oznak niewypłacalności może drogo kosztować zarząd. Przepisy wskazują, kiedy konieczne staje się złożenie wniosku o upadłość. Pro

K. wcześniej twierdził, że został oszukany przez dawnego wspólnika i nie znał wszystkich podejmowanych przez niego decyzji finansowych. Przegląd Sportowy Onet podaje, że nie przyznawał się do winy, ale spłacił zobowiązania publicznoprawne wobec gminy Lipka. Według Sitnika sąd apelacyjny uwzględnił tę okoliczność, obniżając karę do najniższego wymiaru.

Obrońca Kuchara, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, przekazał Przeglądowi Sportowemu Onet, że złożono już wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.