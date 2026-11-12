Bogdan Święczkowski skierował do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego pismo, w którym domaga się zablokowania dostępu do rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego osobom, które – jego zdaniem – bezprawnie przejęły zarządzanie instytucją. Chce również, by tylko on był upoważniony do dokonywania operacji finansowych na kontach TK.

Reklama Reklama

Pismo, datowane na 2 listopada, ujawniono dopiero w czwartek. Dołączono do niego uchwałę Sądu Najwyższego z 10 listopada, zgodnie z którą Święczkowski pozostaje urzędującym prezesem TK. Stanowisko to kwestionuje druga strona sporu, argumentując, że SN nie ma kompetencji do rozstrzygania spraw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, a uchwała została podjęta z udziałem tzw. neosędziów.

NBP blokuje przelewy Trybunału Konstytucyjnego

Według informacji portalu Money NBP na razie nie realizuje dyspozycji finansowych żadnej ze stron konfliktu. Źródła zbliżone do banku centralnego twierdzą, że Adam Glapiński analizuje sytuację, a uchwała Sądu Najwyższego stała się dodatkowym elementem wymagającym oceny prawnej. Decyzja może zapaść jeszcze w tym lub w przyszłym tygodniu.

Rozmówcy portalu wskazują, że prezes NBP przyjął strategię ostrożnościową, wstrzymując operacje do czasu wyjaśnienia, kto jest uprawniony do dysponowania środkami TK. Problemem pozostają jednak zobowiązania finansowe instytucji, w tym wynagrodzenia pracowników i płatności dla kontrahentów.

Według źródeł związanych z NBP Święczkowski złożył już dokumenty potwierdzające swoje uprawnienia. Przedstawiciele nowej większości sędziowskiej twierdzą natomiast, że również przesłali do banku własne dokumenty uwierzytelniające.

Osoba związana z Trybunałem potwierdziła Money, że obecne kierownictwo nie ma dostępu do rachunków bankowych. Zwróciła uwagę, że brak możliwości regulowania zobowiązań powoduje narastanie odsetek za opóźnione płatności i może rodzić problemy związane z dyscypliną finansów publicznych. Według tego źródła NBP miał poinformować o swojej decyzji w piątek.

Spór o pieniądze TK. Co zrobi Adam Glapiński?

Działania Święczkowskiego stawiają Adama Glapińskiego w trudnej sytuacji. Kontrola nad rachunkami bankowymi oznacza bowiem w praktyce możliwość wpływania na funkcjonowanie całej instytucji.

W normalnych okolicznościach decyzję dotyczącą obsługi rachunków podjąłby dyrektor właściwego oddziału okręgowego NBP. Ze względu na charakter sporu prawdopodobnie zostanie ona jednak rozstrzygnięta na szczeblu kierownictwa banku, być może po uzyskaniu dodatkowych opinii prawnych.

Problem polega na tym, że każda decyzja NBP może zostać odebrana jako opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. Sytuację komplikuje również polityczny kontekst sporu, w tym możliwość postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Szef sejmowej komisji finansów publicznych Janusz Cichoń z KO ocenia, że działania Święczkowskiego mogą zmierzać do utrudnienia funkcjonowania TK nawet po zapewnieniu mu środków budżetowych. Jego zdaniem blokowanie dostępu do pieniędzy może doprowadzić do faktycznego paraliżu instytucji.