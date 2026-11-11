Ankieterzy zapytali Polaków, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien ustąpić, by rozwiązać konflikt wokół instytucji.

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50 proc. respondentów poparło takie rozwiązanie, w tym 30,6 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam”, a 19,4 proc. – „raczej się zgadzam”.

Przeciwnego zdania jest 34,4 proc. badanych, z czego zdecydowany sprzeciw wyraziło 27,6 proc.

Zdanie w tej sprawie nie ma 15,6 proc. ankietowanych.

Wyborcy koalicji murem za dymisją Święczkowskiego

Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP, wśród zwolenników obozu rządzącego aż 88 proc. uważa, że Święczkowski powinien ustąpić ze stanowiska prezesa TK. Tylko 3 proc. jest przeciw, a 9 proc. nie ma zdania.

Wśród wyborców opozycji 61 proc. sprzeciwia się ustąpieniu Święczkowskiego. Za dymisją prezesa TK jest 21 proc. sympatyków opozycji. 18 proc. nie było w stanie odpowiedzieć.

64 proc. wyborców niezdecydowanych popiera dymisję Święczkowskiego. Przeciwnego zdania jest 17 proc. 19 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Spór w Trybunale

Konflikt wokół TK nasilił się pod koniec października po tym, gdy przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wtedy podróż do Senegalu i zawrócił do Warszawy. Na miejscu spotkał się z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie próbował wejść do siedziby TK.

Strona prezydenta oraz opozycja uważają, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia TK. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział złożenie zawiadomień do prokuratury.

Strona rządowa z kolei przekonuje, że działania w TK były konieczne, by uzdrowić instytucję. Wskazywano, że Prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od legalnie wybranych przez Sejm sędziów, a prezes TK Bogdan Święczkowski uniemożliwiał im pracę.

W ubiegłym tygodniu miało miejsce pierwsze Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, w którym udział wzięło tylko ośmioro sędziów wybranych przez Sejm. Stwierdzono, że przez zawieszenie Święczkowskiego i Sochańskiego oraz wadliwy wybór Jarosława Wyrembaka liczba sędziów uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu to 12, więc 2/3 ogólnej liczby sędziów TK to 8. W ten sposób stwierdzono kworum i przyjęto plan budżetowy TK na przyszły rok.

Działania wobec Trybunału Konstytucyjnego, jak i ruchy sędziów wybranych przez Sejm, budzą wiele wątpliwości wśród konstytucjonalistów i ekspertów.

We wtorek, 10 listopada, znów zebrało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, podczas którego uchwalono zmianę regulaminu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że uchwałę opublikuje w dzienniku urzędowym. Będzie to pierwszy taki krok od 2023 r.