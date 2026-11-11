Sprawa dotyczy wydarzeń z nocy, podczas której litewskie służby ostrzegały mieszkańców przed zagrożeniem z powietrza. Jak podało Polskie Radio, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy Vilmantas Vitkauskas przekazał, że według informacji otrzymanych od litewskiego wojska obiekt pojawił się na krótko po polskiej stronie granicy.

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– Otrzymaliśmy od naszego wojska informację, że przekroczył granicę mniej więcej w okolicach Łoździej – powiedział Vitkauskas w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia na Litwie.

Doniesienia te nie zostały jednak dotychczas potwierdzone przez polskie wojsko. Podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie potwierdził Polskiemu Radiu, że niezidentyfikowany obiekt rzeczywiście wleciał na terytorium Polski. Przekazał natomiast, że dowództwo wysłało do polskich jednostek sygnały dotyczące gotowości bojowej.

Czerwone alerty na Litwie. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia

Jak relacjonuje Polskie Radio, ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza objęły między innymi Mariampol oraz rejony Druskienik i Łoździej. W części miejsc wprowadzono czerwony poziom alertu, oznaczający konieczność udania się do schronienia lub znalezienia bezpiecznego miejsca w budynku.

Później obiekt miał zmienić kierunek i ponownie pojawić się nad Litwą. Był obserwowany między innymi w okolicach Mariampola. Litewskie służby nie wykluczały, że może chodzić o ukraiński bezzałogowiec, który zboczył z kursu podczas ataku na cele w Rosji.

Myśliwce NATO poderwane. Alarmy także na Łotwie i w Estonii

W związku z zagrożeniem z bazy w Szawlach poderwano myśliwce NATO. Piloci nie zdołali jednak rozpoznać obiektu obserwowanego nad Litwą. Samoloty skierowano następnie w stronę Łotwy.

Jak podało Polskie Radio, alerty dotyczące zagrożenia ze strony dronów obowiązywały również na Łotwie i w Estonii. Nie potwierdzono przy tym zestrzelenia żadnego z obserwowanych obiektów.

Premier Litwy Mindaugas Sinkevicius poinformował natomiast, że według wstępnych danych na północy kraju znaleziono szczątki pocisku wystrzelonego przez samolot należący do sił NATO.

Litwa odwołała alerty. Obiekt opuścił jej przestrzeń powietrzną

Przed godziną 1 w nocy litewskie służby odwołały ostrzeżenia. Vitkauskas przekazał Polskiemu Radiu, że obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Litwy i prawdopodobnie skierował się na Łotwę.

Nocnym wydarzeniom towarzyszyły również ograniczenia w ruchu lotniczym. W Wilnie tymczasowo wstrzymano przyloty, a krótkotrwałe utrudnienia wystąpiły także na lotnisku w Kownie. Litewskie ograniczenia wiązano również z zagrożeniem ze strony prawdopodobnych balonów przemytniczych nadlatujących z Białorusi.