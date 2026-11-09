Po sobotnim zamachu władze Krakowa planują wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w centrum miasta. Jednym z rozwiązań jest montaż wysuwanych barier na ulicach otaczających Rynek Główny. Jak wyjaśnił Łukasz Gibała, prezydent Krakowa, w tej sprawie odbyły się już rozmowy z przedstawicielami wojewody, a na realizację przedsięwzięcia przeznaczono sześć milionów złotych. Pierwsze bariery mają pojawić się w centrum jeszcze w tym roku, natomiast kolejne zostaną zamontowane w przyszłym. Prezydent Krakowa poinformował również, że rozmawiał z komendantem policji o zwiększeniu liczby patroli.

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Podobne decyzje – o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa i wprowadzeniu kontroli wjazdów do centrum – po tragedii w Krakowie zapowiedziano także między innymi w Warszawie, Wrocławiu i Toruniu. W ostatnim z miast – jak informują lokalne media – zaplanowano rozmieszczenie mobilnych barier technicznych, w tym pojazdów miejskich spółek, które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów na Starówkę.

W rozmowie z wprost.pl gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM, zapytany został, czy inne miasta także powinny pójść tą drogą.

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Gen. Roman Polko ostrzega przed nadmiernymi restrykcjami. „Prowadzą do absurdu”

Jak podkreślił generał, „włodarze miast mają czasem chwilowe zrywy po tragediach”.

– Pojawiają się, jak ostatnio po atakach nożowników, różne pomysły, jak na przykład wprowadzenie bramek wykrywających metal do szkół, choć szkoła ma budować odpowiedzialność i zaufanie, a nie przypominać więzienie czy urząd celny – powiedział Polko w rozmowie z wprost.pl. Jak jednak dodał wojskowy, „restrykcyjne zasady o charakterze policyjnym prowadzą do absurdu”. – Jeśli przestępca chce zaatakować, i tak znajdzie sposób – zaznaczył.

Dlaczego nikt nie zareagował na niepokojące odgłosy? Gen. Polko o zachowaniu sąsiadów zamachowca

Podczas rozmowy gen. Polko zapytany został, jak to się stało, że sąsiedzi napastnika nie słyszeli żadnych niepokojących odgłosów w bloku. W rodzinnym mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono bowiem ciała trzech osób, które zabił mężczyzna. Prokuratura podała, że to rodzice i siostra sprawcy, wszyscy mieli rany postrzałowe.

– Nawet gdy dochodzi do strzałów czy wybuchów, ludzie często kojarzą te dźwięki z czymś prozaicznym, myśląc, że komuś coś upadło. Panuje znieczulica, a dodatkowo część społeczeństwa głośno słucha telewizji lub mają słuchawki w uszach. Trudno mi powiedzieć, jak było w tym przypadku, niemniej ten człowiek wyraźnie to zaplanował – powiedział gen. Polko.

Jak zaznaczył wojskowy, „musimy odbudować komunikację społeczną, solidarność i odpowiedzialność za siebie nawzajem, prawdziwe relacje sąsiedzkie, oparte na normalnej rozmowie, a nie tylko na zdawkowym »dzień dobry«” – Jednocześnie musimy zauważyć, że dzisiejsza radykalizacja przenosi się do cyberprzestrzeni. Niektóre media niesłusznie publikowały jego zdjęcia z mediów społecznościowych, zdjęcia z mediów społecznościowych, kadry z bronią z bronią, bo to jeszcze nakręca do działania naśladowców i wywołuje niepokój – stwierdził generał.

– To służby powinny wyłapywać takie fotografie w sieci, śledzić skrajne zachowania a dzielnicowi powinni na to reagować ze znacznie większą czujnością. Rodzina też powinna zareagować, choć domyślam się, że były tam spore problemy i dziwna atmosfera. Sam jestem wojskowym i rozumiem, że ktoś jest kolekcjonerem broni, ale broni sportowej nie trzyma się w domu – powiedział były dowódca jednostki wojskowej GROM w rozmowie z wprost.pl.

Gen. Polko wskazuje, jak zapobiegać przemocy. Apeluje o edukację i odpowiedzialność mediów

Zdaniem wojskowego „sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, bo politycy budują atmosferę napięcia i podsycają nastroje”. – Młodzi ludzie to obserwują, a jeśli sami mają skłonności do zachowań przemocowych, problem narasta – stwierdził.

Najważniejsza jest teraz edukacja i inwestycja w nauczycieli. W krajach skandynawskich nauczyciele nie dążą do tego, by z każdego zrobić magistra, lecz szukają w młodzieży talentów i pomagają im odnaleźć się w życiu. U nas edukacja dla bezpieczeństwa i doradztwo zawodowe funkcjonują słabo – powiedział gen. Polko. – Jeśli wyłapie się dziecko z problemem i odpowiednio je ukierunkuje, można mu pomóc i uchronić przed nim innych – dodał.

– Ważna jest również odpowiedzialność mediów. Terroryści często dążą do tego, o czym marzą, żeby cały świat o nich mówił. Nie wolno nagłaśniać ich nazwisk ani epatować wizerunkiem, lecz skupiać się na potępieniu zjawiska i docenieniu profesjonalizmu służb. Zresztą dzwonił do mnie wczoraj kolega z jednostki specjalnej z Singapuru i gratulował działania policjantów z Krakowa. Zachowali pełen profesjonalizm – ocenił wojskowy w rozmowie z wprost.pl.

Zamach w Krakowie. Co wydarzyło się na Rynku Głównym

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.

Foto: Paweł Krupecki

W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

Jeszcze w sobotę policja weszła do rodzinnego mieszkania napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób. Prokuratura podała, że to rodzice i siostra sprawcy, wszyscy mieli rany postrzałowe.

Foto: PAP

Foto: PAP

Sprawcą jest 24-letni Michał O., obywatel Polski z Ostrowca Świętokrzyskiego. Minister Kierwiński poinformował, że mężczyzna nie był wcześniej karany ani notowany i działał sam. Prokuratura wstępnie ustaliła, że miał pozwolenie na broń. Policja potwierdziła, że strzelał z broni długiej. Media podają, że był to karabinek typu AR-15, ale służby tego oficjalnie nie potwierdziły. W samochodzie zabezpieczono kolejną broń i amunicję, a w mieszkaniu w Ostrowcu siedem sztuk broni. Napastnik miał na sobie strój stylizowany na wojskowy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył, by był żołnierzem Wojska Polskiego.

W poniedziałek Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, poinformował, że o godzinie 4.30 sprawca zamachu w Krakowie zmarł w szpitalu.