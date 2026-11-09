Viktor Orbán
Informację o zatrzymaniu brata byłego premiera jako pierwszy podał węgierski portal Kontroll, powiązany z młodszym bratem obecnego szefa rządu. Niedługo później wpis na ten temat opublikował w mediach społecznościowych premier Péter Magyar.
„Według informacji prasowych zatrzymano brata Viktora Orbána, Árona Orbána, w związku z podejrzeniem przemytu ludzi. NVVH i Krajowe Biuro Śledcze prowadzą dalsze śledztwo" – napisał szef węgierskiego rządu.
Policja wydała oficjalny komunikat dopiero po publikacji mediów. Nie wymieniono w nim żadnych nazwisk, a władze nie potwierdziły odrębnie, że wśród zatrzymanych jest Áron Orbán.
Z komunikatu policji wynika, że funkcjonariusze Krajowego Biura Śledczego (NNI) i Krajowego Urzędu ds. Odzyskiwania i Ochrony Mienia (NVVH) przeprowadzają jednocześnie czynności w dwóch toczących się postępowaniach karnych dotyczących przemytu ludzi. W Budapeszcie oraz w okolicach stolicy zatrzymano kilka osób, a w ich domach trwają przeszukania.
Śledczy nie ujawnili na razie, kim są zatrzymani, ani nie podali okoliczności postępowań. Kontroll określił akcję jako dalszy ciąg operacji „Tisztítótűz" (węg. czyściec). Według portalu NVVH i NNI „wśród zatrzymanych może być" Áron Orbán. Jego sprawę ma prowadzić NVVH.
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Prezes NVVH Anna Unger nie chciała ani potwierdzić, ani zdementować tej informacji. Przyznała jednak, że urząd przeprowadził w poniedziałek rano kolejne czynności śledcze w sprawie, która dotyczy także Árona Orbána. Zapowiedziała, że szczegóły zostaną podane później.
Źródła z otoczenia biznesowego brata byłego premiera potwierdziły Telexowi, że do akcji doszło. Nie potrafiły jednak powiedzieć, czy Áron Orbán rzeczywiście został zatrzymany.
Na doniesienia o możliwym zatrzymaniu brata zareagował w mediach społecznościowych sam Viktor Orbán. Jego zdaniem rozprawa z jego rodziną ma odwrócić uwagę opinii publicznej od problemów rządu. „Celem jestem ja, mój brat to tylko narzędzie" – napisał były premier. Przekonywał też, że na Węgrzech „nie trwa rozliczanie, tylko porachunki". Zażądał, by rząd odpowiedział przed parlamentarną komisją ds. bezpieczeństwa narodowego na pytania o aferę z aktami agentów.
NVVH była jedną z pierwszych instytucji, które zajęły się tzw. aferą wizową związaną z Áronem Orbánem. Według wcześniejszych ustaleń mediów spółka brata byłego premiera zapisywała obywateli Wietnamu na dwudniowy kurs pierwszej pomocy na Uniwersytecie w Peczu. Udział w takim szkoleniu mógł ułatwiać zdobycie wizy Schengen. Áron Orbán miał też interweniować u jednego z pełnomocników premiera, by przyspieszyć rozpatrywanie wniosków wizowych.
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