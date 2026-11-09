W ostrowieckich szkołach 9 listopada rozpoczęły się zajęcia z psychologami i pedagogami po zamachu, który 7 listopada przeprowadził w Krakowie 24-letni Michał O. W ataku przeprowadzonym przez mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego zginęło sześć osób, a 16, w tym sam zamachowiec, zostało rannych. 9 listopada nad ranem sprawca zamachu zmarł w szpitalu.

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Podczas przeszukania mieszkania Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała ojca, matki i siostry 24-latka. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego informuje o wsparciu psychologicznym udzielanym mieszkańcom

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec poinformował 9 listopada, że w szkołach rozpoczęły się, w związku z wydarzeniami z weekendu, zajęcia z psychologami i pedagogami, w czasie których uczniowie dowiedzą się, jak sobie radzić z trudnymi emocjami i poczuciem zagrożenia. Na 10 listopada zaplanowano rozmowy z uczniami wszystkich klas miejskich szkół podstawowych. 8 listopada do rodziców uczniów przesłano za pośrednictwem dzienników elektronicznych wskazówki dotyczące rozmów z dziećmi o tragedii.

Pomoc psychologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim Pomoc psychologiczną można uzyskać telefonicznie oraz osobiście w placówkach CUS. Punkty interwencji kryzysowej działają przy ul. Świętokrzyskiej 22 oraz w Domu Sąsiedzkim przy ul. Kuźnia 28.



Kontakt telefoniczny z CUS jest możliwy pod numerem 41 276 76 00, w godz. 7–15.

Pomoc psychologiczną uruchomiono również dla pozostałych mieszkańców. Łakomiec poinformował, że z działającego w weekend całodobowego telefonu wsparcia skorzystało kilkanaście osób. 9 listopada, między godz. 7 a 8, cztery osoby uzyskały już pomoc za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych (CUS).

Miasto skierowało także psychologów i wykwalifikowanych interwentów do pracy w terenie. Ich działania koncentrują się m.in. na osiedlu Śródmieście, gdzie mieszkał sprawca strzelaniny. Pomoc ma dotrzeć przede wszystkim do jego sąsiadów i osób bezpośrednio dotkniętych wydarzeniami. Do udzielania wsparcia przygotowano także pracowników CUS zajmujących się na co dzień osobami starszymi i z niepełnosprawnościami. Przeszli oni w poniedziałek odprawę dotyczącą sytuacji kryzysowej. – Na pewno najbliższe kilka tygodni będziemy do dyspozycji – zapowiedział prezydent. Nie wykluczył też, że w razie zwiększonego zapotrzebowania miasto zatrudni dodatkowych psychologów.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego apeluje, by nie rozpowszechniać niepotwierdzonych informacji

Łakomiec przypomniał również o działaniach samorządu bezpośrednio po tragedii. Miejski zespół zarządzania kryzysowego powołano wieczorem, w dniu zamachu. Przy współpracy z Grupą Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowano także punkt odpoczynku dla służb pracujących na miejscu. Funkcjonariusze mogli skorzystać z ciepłych napojów i posiłków.

Prezydent Ostrowca zaapelował ponadto o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji dotyczących tragedii. – Sprawdzajmy ze sprawdzonych źródeł – mówił, wskazując na liczne plotki i nieprawdziwe doniesienia pojawiające się w przestrzeni publicznej.

Władze miasta nie planują obecnie organizacji marszu ciszy. Łakomiec zaznaczył jednak, że pojawiały się inicjatywy oddolne, choć do urzędu nie wpłynęły dotychczas oficjalne zgłoszenia.