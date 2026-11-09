7 listopada 24-letni Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego uzbrojony w karabin maszynowy AR-15 zastrzelił w Krakowie sześć osób. Kolejne 16 ranił. Śmiertelny rajd zaczął na Rynku Głównym. Postrzelony przez dwóch próbujących obezwładnić go policjantów, przeszedł kilka operacji ratujących życie. Ostatecznie małopolska policja w poniedziałek rano poinformowała o jego śmierci.

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Do tragedii, do której doszło w Krakowie, w rozmowie z RMF FM odniósł się Łukasz Gibała, prezydent tego miasta.

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– Mamy dobre informacje, sytuacja jest dużo lepsza niż w sobotę – powiedział Gibała, mówiąc o rannych w zamachu.

Prezydent Krakowa przekazał również informacje dotyczące stanu zdrowia jednego z dwóch policjantów, którzy zatrzymali napastnika. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik zostali ranni podczas interwencji. Obaj zostali ranni podczas interwencji. Obaj zostali już wybudzeni już wybudzeni ze śpiączki. – Pan Artur jest razem z żoną. Został rozintubowany. Wszystko idzie ku dobremu – poinformował.

Artur Morański przebywa w szpitalu miejskim, gdzie otrzymuje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. – Jestem dobrej myśli. Bardzo bym chciał – to jest na szczęście prawdopodobne – żeby bilans ofiar już się nie zwiększył – przyznał.

Gibała odniósł się także do śmierci napastnika, wskazując, że może ona uniemożliwić pełne wyjaśnienie motywów jego działania. – Jego życia nie udało się uratować, więc już nigdy do końca się nie dowiemy, co siedziało w jego głowie, jakie były jego motywy – stwierdził.

Prezydent Krakowa o akcji policjantów: To są prawdziwi bohaterowie

Łukasz Gibała zdecydowanie pozytywnie ocenił działania funkcjonariuszy, którzy interweniowali podczas sobotniego zamachu. Zaapelował również o powstrzymanie się od krytykowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

– Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do służb mundurowych i prosiłbym, aby politycy i media wstrzymywały się przed ich krytykowaniem. Ta reakcja była błyskawiczna, to jest coś, z czego jako kraj możemy być dumni – podkreślił.

Prezydent Krakowa zwrócił uwagę, że funkcjonariusze musieli zmierzyć się z napastnikiem dysponującym znacznie silniejszym uzbrojeniem. – W ciągu kilku minut udało się unieszkodliwić faceta, który dysponował bronią automatyczną, był po zęby uzbrojony, sam był w kamizelce kuloodpornej – mówił.

Jak wyjaśnił, strażnicy miejscy dotarli na miejsce zdarzenia w ciągu dwóch minut, natomiast policjanci pojawili się tam po trzech minutach. Funkcjonariusze policji dysponowali jedynie bronią krótką. – To są prawdziwi bohaterowie, mieli broń o dużo mniejszej sile rażenia niż morderca, a pomimo tego nie zawahali się wkroczyć do akcji – podkreślił Gibała.

Prezydent docenił również postawę strażników miejskich, którzy mimo braku broni palnej podążali za napastnikiem i próbowali utrudnić mu dalsze działania. – Strażnicy miejscy też wykazali się bohaterstwem, bo nie dysponują bronią palną, a mimo to podążali za sprawcą, jako pierwsi byli na miejscu. Wywierali na niego presję, żeby policji łatwiej było później przeprowadzić tę docelową akcję – powiedział.

Policjanci mają zostać honorowymi obywatelami Krakowa. Nagrody także dla strażników miejskich

Łukasz Gibała zapowiedział, że policjanci, którzy zatrzymali napastnika, mają zostać uhonorowani najwyższym miejskim wyróżnieniem – honorowym obywatelstwem Krakowa. Wniosek w tej sprawie został już złożony i ma zostać rozpatrzony podczas sesji Rady Miasta Krakowa 18 listopada. – Złożyłem taki wniosek, mam nadzieję, że zostanie rozpatrzony pozytywnie na pierwszej radzie miasta, czyli w środę za dziewięć dni. To jest najwyższy rodzaj honorowania, jaki możemy zapewnić – powiedział prezydent.

Jak dodał, organizowane są również zbiórki, dzięki którym policjanci mają zostać uhonorowani finansowo.

Władze Krakowa planują ponadto wyróżnić strażników miejskich, lekarzy oraz inne osoby, które pomagały podczas zamachu. Mają oni otrzymać odznaczenia Honoris Gratia. – Chcemy uhonorować też strażników miejskich oraz lekarzy. Chcemy im dać tytuł Honoris Gratia, to jest drugie możliwe odznaczenie – wyjaśnił Gibała.

Prezydent zaznaczył, że liczba wyróżnionych może jeszcze wzrosnąć, ponieważ do magistratu nadal napływają wnioski dotyczące osób, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem. – Takich tytułów przyznamy kilkanaście w związku z tym wydarzeniem i w stosunku do lekarzy, którzy byli na miejscu i turystów, którzy się zaangażowali. Cały czas spływają wnioski, więc może się okazać, że to będzie nawet dwadzieścia kilka osób – zapowiedział.

Strażnicy miejscy mają dodatkowo otrzymać nagrody finansowe w wysokości 15 tys. złotych dla każdego z nich.

Marsz Ciszy w Krakowie. Prezydent Gibała odpowiada na pytania o bezpieczeństwo uczestników

W Krakowie ma odbyć się Marsz Ciszy, będący wyrazem solidarności z ofiarami sobotniego zamachu. W rozmowie z RMF FM prezydent został zapytany, czy organizowanie zgromadzenia tak krótko po tragedii jest bezpieczne. – Trzykrotnie pytaliśmy jako magistrat komendanta policji, czy akceptuje taki pomysł, czy to nie jest za wcześnie. Powiedział, że to akceptuje i że będą wystarczające zabezpieczenia – przekazał Gibała.

Prezydent podkreślił, że organizacja marszu ma również znaczenie symboliczne. Jego zdaniem mieszkańcy nie powinni pozwolić, aby tragedia doprowadziła do trwałego poczucia strachu. – Pamiętajmy też o tym, że chyba o to chodziło mordercy – żeby wywołać panikę i żeby złamać krakowian. Pokazanie, że Kraków się nie zmienił i że pamiętamy o ofiarach, jest rzeczą ważną – powiedział.

Nowe zabezpieczenia na Rynku Głównym w Krakowie. Będą kosztować sześć milionów złotych

Po sobotnim zamachu władze Krakowa planują wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w centrum miasta. Jednym z rozwiązań jest montaż wysuwanych barier na ulicach otaczających Rynek Główny.

– Jeśli chodzi o zabezpieczenie Krakowa, chcemy zamontować bariery, które będą się wsuwały i wysuwały na ulicach wokół rynku – zapowiedział Gibała.

Jak wyjaśnił, w tej sprawie odbyły się już rozmowy z przedstawicielami wojewody, a na realizację przedsięwzięcia przeznaczono sześć milionów złotych. Pierwsze bariery mają pojawić się w centrum jeszcze w tym roku, natomiast kolejne zostaną zamontowane w przyszłym.

Prezydent Krakowa poinformował również, że rozmawiał z komendantem policji o zwiększeniu liczby patroli.

Łukasz Gibała: Nie chciałbym, żeby Kraków był miastem-twierdzą

Mimo planowanych zmian prezydent Krakowa zaznaczył, że nie chce nadmiernego ograniczania swobody mieszkańców i turystów. W jego ocenie działania na rzecz bezpieczeństwa powinny uwzględniać również potrzebę zachowania otwartego charakteru miasta. – Mamy takie miasta, gdzie żołnierze z bronią długą maszerują po ulicach, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nie chciałbym, żeby Kraków był takim miastem – oświadczył.

Gibała przyznał, że dodatkowe zabezpieczenia mogą ograniczyć ryzyko podobnych aktów przemocy, ale nie są w stanie całkowicie go wyeliminować. – Balans jest potrzebny. Te wydarzenia muszą nam dać do myślenia, ale z drugiej strony nie mogą spowodować, że wszystko pójdzie w stronę oddania otwartości i wolności, a w stronę tylko bezpieczeństwa – podkreślił prezydent Krakowa w rozmowie z RMF FM.