Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej przygotowały wspólnie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy. Następnie posłowie przyjęli 13 poprawek porządkujących i doprecyzowujących, zgłoszonych w drugim czytaniu przez KO. Za przyjęciem ustawy 6 listopada głosowało 431 posłów, 9 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej trafi teraz do Senatu.

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Ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej. Oto, jakie uprawnienia mogą zyskać mundurowi i ich rodziny

Zgodnie z ustawą Karta Rodziny Mundurowej umożliwić ma funkcjonariuszom formacji podległych MON i MSWiA — m.in. żołnierzom, policjantom czy strażakom — oraz członkom ich rodzin m.in.:

bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych;

pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dzieci beneficjentów Karty przy zmianie miejsca zamieszkania;

ulgi przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na długookresowe);

ulgi przy opłatach paszportowych (50 proc. ulgi dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).

Ponadto projekt ustawy zakłada ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać: „Ustawa ma na celu wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów i weteranów poszkodowanych i ich rodziny, rencistów i ich rodzin oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych. Celem regulacji jest również promowanie służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i umacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych w społeczeństwie”.

Część uprawnień zyskać mają też strażacy ochotnicy OSP

Pierwotnie uprawnienia wynikające z Karty Rodziny Mundurowej miały objąć: żołnierzy (zawodowych, WOT, rezerwy, emerytów/rencistów), funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa weteranów oraz ich małżonków i dzieci dzieci.

Jednak w październiku podczas prac nad projektem w komisji sejmowej część uprawnień rozszerzono na strażaków ochotników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz ich małżonków i dzieci. Strażaków OSP i ich rodzin nie obejmą zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON.