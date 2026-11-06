Jak czytamy na stronie IPN, grób weterana jest klasyfikowany jako grób cywilny, rodzinny, w związku z czym stosuje się do niego zapisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z tymi przepisami mogiła może zostać wykorzystana do ponownego pochówku po upływie 20 lat, jeśli nie zostanie uiszczona tzw. opłata prolongacyjna i nikt nie zgłosi zastrzeżeń. Te zapisy nie mają zastosowania do grobów murowanych oraz do grobów mających wartość pamiątek historycznych.

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Co mają zmienić nowe przepisy?

Projekt poselski wpłynął do Sejmu 30 października i obecnie jest na etapie konsultacji. Zakłada on wprowadzenie zakazu likwidacji, niszczenia, uszkadzania i ponownego wykorzystania do pochówku grobów weteranów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezes IPN miałby niezwłocznie informować zarządców cmentarzy o nowych wpisach, a na przekazanie informacji o wcześniej zarejestrowanych grobach miałby 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Jednocześnie projekt dopuszcza możliwość przeprowadzenia remontu i konserwacji mogił oraz przeniesienia grobu za zgodą prezesa IPN, jeśli wymagałaby tego jego ochrona lub przemawiałby za tym inny ważny interes publiczny. Celem nowych przepisów ma być ochrona grobów weteranów jako miejsc pamięci narodowej oraz elementów polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Za złamanie przepisów mają grozić surowe kary

W projekcie pojawił się również zapis dotyczący kar. Za umyślne naruszenie zakazu groziłoby od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Z kolei za działanie nieumyślne sąd mógłby wymierzyć grzywnę, karę ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Odpowiedzialność mogłaby ponieść również osoba zarządzająca cmentarzem, która zleciłaby likwidację grobu lub zezwoliła na ponowny pochówek. Etap konsultacji projektu ma zakończyć się 2 grudnia.