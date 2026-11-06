Do zdarzenia doszło około godz. 7 rano w rejonie miejscowości Lent, na południe od Bourg-en-Bresse. Informację o wypadku przekazał mer Lent Yves Cristin. Poinformował również, że dwie osoby doznały zatrzymania krążenia, a wiele innych zostało rannych.

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Minister edukacji Edouard Geffray potwierdził, że w zdarzeniu uczestniczył autobus szkolny. Z kolei lokalna prefektura poinformowała, że był to autobus międzymiastowy.

Lokalny dziennik „La Voix de l’Ain” napisał, że autobus kursował na trasie między Dompierre-sur-Veyle a Bourg-en-Bresse. W chwili wypadku podróżowało nim 70 osób, wśród nich uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Na miejsce zdarzenia udał się minister transportu Francji.

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