AIPAC i powiązane z nim organizacje przeznaczyły łącznie 55 mln dolarów na kampanie zakończone porażką. Około 32 mln dolarów wydano na próby powstrzymania Abdula El-Sayeda, kandydata Demokratów, który wygrał w Michigan i ma być pierwszym muzułmaninem w amerykańskim Senacie.

Skuteczność AIPAC spadła z 87 do 34 proc.

W 2022 r. 69 proc. wydatków komitetu wyborczego AIPAC przypadło na zwycięskie kampanie, w 2024 r. już 87 proc. W tegorocznych wyborach było to zaledwie ok. 34 proc.

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Dlaczego AIPAC przegrywa?

Według Middle East Eye porażki kandydatów wspieranych przez AIPAC świadczą o rosnącej niechęci Amerykanów do Izraela. Wiąże się ona z wojną w Strefie Gazy oraz amerykańsko-izraelską wojną z Iranem, która przyczyniła się do wzrostu kosztów życia. W środę wiceprezydent J.D. Vance ocenił, że wojna z Iranem i bliskie związki Waszyngtonu z Izraelem przyczyniły się do porażki Republikanów.

Pod koniec października AIPAC zapowiedział, że przestanie oficjalnie popierać kandydatów. Decyzja wiązała się z pogarszającym się wizerunkiem Izraela, zwłaszcza wśród wyborców Demokratów. Poparcie AIPAC, dawniej polityczny atut, coraz częściej staje się obciążeniem.

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Czym jest AIPAC?

Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych (AIPAC), założony w 1954 r., należy do najbardziej wpływowych organizacji lobbingowych w USA. Zabiega o amerykańską pomoc wojskową dla Izraela i poparcie dla jego polityki, współpracując z Demokratami i Republikanami.