Polityczne trzęsienie ziemi w USA. JD Vance tłumaczy, dlaczego wyborcy ukarali republikanów
„Przegraliśmy z powodu wojny. Sam prezydent powiedział to wczoraj wieczorem” – napisał wiceprezydent JD Vance w obszernym wpisie opublikowanym na platformie X. „Jeśli chcecie przekonywać, że było warto, że utrata większości w Senacie na najbliższe sześć lat była ceną, którą warto było zapłacić, to proszę bardzo. Przekonujcie, że był to uzasadniony koszt” – dodał wiceprezydent USA.
Prezydent Donald Trump już we wtorek wieczorem przyznał, że wojna z Iranem przyczyniła się do słabego wyniku republikanów w wyborach.
JD Vance wskazał cztery główne przyczyny porażki swojej partii: wojnę z Iranem, rosnące koszty życia i inflację, odejście od zasady stawiania interesów Ameryki na pierwszym miejscu oraz politykę USA wobec Izraela.
„Mimo wszystko nie tracę nadziei na przyszłość naszego kraju” – napisał Vance.
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Republikanie ponieśli dotkliwą porażkę w wyborach środka kadencji (midterms), tracąc wiele mandatów w okręgach, w których Donald Trump w wyborach prezydenckich w 2024 r. zwyciężył przewagą kilkunastu lub kilkudziesięciu punktów procentowych.
Demokraci są na dobrej drodze do zdobycia co najmniej siedmiu dodatkowych mandatów w Senacie i ponad 25 w Izbie Reprezentantów. Odnieśli zwycięstwa nawet w tradycyjnie konserwatywnych okręgach, co pokazuje skalę porażki Partii Republikańskiej.
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