Artykuł aktualizowany

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- Wczoraj osoby i będące sędziami i takie, które w pełni sędziami nie są, przeprowadziły bardzo gorszący, smutny spektakl, który można było potraktować też jako komedię - stwierdził szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej. Podkreślał, że osoby, które twierdzą, że wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym było wymagane kworum „pogubiły się prawnie”. - Osiem to nigdy nie będzie 10. Nie ma żadnej wątpliwości, że zwołanie tego spotkania to na pewno nie było Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK i na pewno nie było kworum - stwierdził.

Bogucki zastrzegł przy tym, że – jego zdaniem – tylko trzy osoby biorące udział w wydarzeniu to sędziowie dopuszczeni do orzekania. Szef KPRP podkreślił, że zawiadomienie dotyczy przestępstwa z art. 128 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zamach na konstytucyjny organ RP.

- Po raz pierwszy w wolnej Polsce, pod rządami Donalda Tuska, za sprawą osób, które postanowiły kroczyć drogą brutalnego bezprawia, pod osłoną policji przeprowadzany jest ten zbrodniczy proceder – dodał i podkreślił, że za naruszenie przepisu KK, o którym wspomniał, grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

To niejedyne zawiadomienie, które zamierza w najbliższych dniach złożyć kancelaria prezydenta. - Także w związku z tą sytuacją gorszącą, z próbą uniemożliwienia wejścia pana prezydenta do siedziby TK także zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 135, a więc czynnej napaści na prezydenta RP – zapowiedział Bogucki. Chodzi o sprawę z piątku, kiedy prezydent Karol Nawrocki zawrócił z podróży do Senegalu i pojechał do TK, gdzie doszło do przepychanki między nim a sędzią Anną Korwin-Piotrowską. - Tu nie chodzi o zemstę. Tu chodzi o elementarny porządek ustrojowy Rzeczypospolitej i prezydent nie może pozwolić na to, aby nie było na to reakcji - stwierdził Bogucki.

We wtorek ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, zebranych pod przewodnictwem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej stwierdziło, że jest kworum na Zgromadzeniu Ogólnym. Nie było głosów przeciwnych.