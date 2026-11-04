United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytało Polaków, kto według nich obecnie kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego w roli prezesa.

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40,3 proc. respondentów wskazało Annę Korwin-Piotrowską, a 24,2 proc. - Bogdana Święczkowskiego.

2,4 proc. stwierdziło, że „ktoś inny”. 0,6 proc. wskazało z kolei Krystynę Pawłowicz, a 0,3 proc. Julię Przyłębską.

32,2 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Co uważają wyborcy koalicji i opozycji?

Wśród wyborców obozu rządzącego (sojusz Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050) 74 proc. wskazało Annę Korwin-Piotrowską. Zaledwie 1 proc. zwolenników rządu uważa, że Bogdan Święczkowski kieruje pracami TK. Odpowiedź „ktoś inny” wybrało 1 proc. ankietowanych. 24 proc. nie było w stanie nikogo wskazać.

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W elektoracie opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus i Razem) 40 proc. ankietowanych uważa, że Bogdan Święczkowski stoi na czele Trybunału Konstytucyjnego. 20 proc. wskazało Annę Korwin-Piotrowską. 35 proc. nie było w stanie odpowiedzieć. 1 proc. wskazał Krystynę Pawłowicz.

41 proc. grupy osób niezdecydowanych i niegłosujących wskazało Annę Korwin-Piotrowską. 19 proc. wymieniło Bogdana Święczkowskiego, 1 proc. - Julię Przyłębską. 39 proc. nie potrafiło wskazać żadnego nazwiska.

W piątek decyzją sędzi TK Anny Korwin-Piotrowskiej zawieszony został prezes Bogdan Święczkowski oraz wiceprezes Bartłomiej Sochański. Ogłosiła także, że jako sędzia najstarszy stażem przejęła obowiązki prezesa Trybunału. Prawnicy spierają się o legalność tych działań.

We wtorek ośmioro sędziów wybranych przez Sejm na Zgromadzeniu Ogólnym stwierdziło, że mają kworum. Ustawowo kworum to dwie trzecie ogólnej liczby sędziów TK. Tych w Trybunale jest 15. Podczas wtorkowych obrad sędziowie uznali jednak, że kworum powinno się liczyć od 12 sędziów, gdyż Święczkowski i Sochański są zawieszeni, a Jarosław Wyrembak został wadliwie wybrany.