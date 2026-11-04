Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz
Minister Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, odniósł się na antenie Polskiego Radia do wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że obecna sytuacja oznacza poważny kryzys ustrojowy, a działania podejmowane z pominięciem obowiązujących procedur nie mogą wywoływać skutków prawnych. Mówił również o kwestiach bezpieczeństwa państwa, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz najbliższych decyzjach prezydenta.
Odnosząc się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, Leśkiewicz przypomniał, że prezydent skierował wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego na podstawie art. 189 Konstytucji RP.
Zdaniem ministra próby odsunięcia od prac Trybunału legalnie wybranych sędziów oraz podejmowanie decyzji bez wymaganego składu naruszają obowiązujące procedury. W jego ocenie rozstrzygnięcia podejmowane w takich okolicznościach nie mają mocy prawnej.
– Znaczy, że to, do czego wczoraj doszło, na pewno nie było zgromadzeniem ogólnym Trybunału Konstytucyjnego i żadnej mocy wiążącej nie mają podjęte tam decyzje – stwierdził rzecznik prezydenta. Leśkiewicz przedstawił tym samym stanowisko Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którym działania podejmowane przez niekompletne grono sędziów nie mogą być uznawane za prawnie skuteczne.
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Podczas rozmowy minister omówił również przebieg posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazał, dyskusja miała charakter merytoryczny i dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zewnętrznym Polski.
Jednym z tematów był stan przygotowań do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Leśkiewicz poinformował, że prezydent utrzymuje regularne kontakty z administracją Stanów Zjednoczonych w sprawie strategicznej obecności amerykańskich sił zbrojnych.
Minister zwrócił także uwagę na udział przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych w posiedzeniu RBN. Wyjaśnił, że prezydent zdecydował się zaprosić reprezentantów wszystkich sił politycznych obecnych w parlamencie, aby zapewnić im jednakowy dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa. – Z poziomu prezydenta kluczowe jest, by wszystkie siły polityczne, które są reprezentowane w polskim parlamencie, miały równy stan wiedzy, jeżeli chodzi o kwestie podejmowane na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – powiedział Leśkiewicz.
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Rzecznik prezydenta odniósł się również do możliwości znalezienia rozwiązania obecnego sporu. Zapewnił, że głowa państwa pozostaje otwarta na dialog oraz analizę propozycji prawnych, w tym koncepcji tzw. resetu konstytucyjnego.
Leśkiewicz podkreślił jednak, że ewentualne działania zmierzające do zakończenia kryzysu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. – Jest kilka scenariuszy na stole, tylko realnie w tej sprawie przede wszystkim należy podjąć takie konkretne działania, ale zgodne z prawem, a nie niezgodne z prawem – zaznaczył minister.
W rozmowie zapowiedział także zbliżające się spotkanie prezydenta z premierem. Wyraził nadzieję, że rozmowy pozwolą na podjęcie konstruktywnego dialogu.
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