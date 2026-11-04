Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, 39 proc. respondentów wątpi, że po wyborach w 2027 r. Prawo i Sprawiedliwości stworzy koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

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W taki sojusz wierzy natomiast 28 proc. badanych. 33 proc. natomiast nie ma zdania.

Badanie Pollster przeprowadzono 26–27 października na próbie 1029 osób.

PiS przeciwko koalicji z Braunem

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie opowiadali się przeciwko sojuszowi z Grzegorzem Braunem. – Uważam go za polityka, który dalece przekroczył granice będące nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej - mówił Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników Grzegorza Brauna – przekonywał prezes PiS.

Sondaże wskazują jednak, że prawica ma szansę na przejęcie władzy tylko w sytuacji, gdy wejdzie w powyborczą koalicję PiS-Konfederacja-KKP. Partia Grzegorza Brauna notuje bowiem w badaniach poparcie wahające się między 7 a 11 proc.

Zaniepokojenie takim stanem rzeczy wyrażają Amerykanie. – Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy. Ale Braun jest jednak bardzo antyamerykański. I każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem - mówił w lutym w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ambasador USA Tom Rose.

– Ambasador amerykański wymaga, aby w przyszłym rozdaniu parlamentarnym PiS nie wchodził w sojusze z Konfederacją Korony Polskiej. Tak to odczytuję – stwierdził Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej.

Topór wojenny między PiS a KKP został tymczasowo zakopany w związku z protestem przeciwko sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Na manifestacji pojawili się zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Braun. Europoseł opublikował nawet wspólne zdjęcie z prezesem PiS.