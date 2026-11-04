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Jędrzej Bielecki: Trump rozliczony, Ukraina uratowana

Amerykanie wystawili prezydentowi rachunek za 21 miesięcy kłamstw, pogardy dla gorzej uposażonych i prób obalenia rządów prawa. Dalej tego już nie będzie mógł robić.

Publikacja: 04.11.2026 09:31

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Demokraci zwyciężyli w wyborach połówkowych w USA

Demokraci zwyciężyli w wyborach połówkowych w USA

Foto: Reuters

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Jędrzej Bielecki

Król jest nagi. W 2016 r. Donald Trump wbrew sondażom pokonał Hillary Clinton, zdobywając Biały Dom, a cztery lata później, choć przegrał z Joe Bidenem, to przecież znów wbrew oczekiwaniom stało się to niewielką różnicą głosów. Ale w nocy z wtorku na środę badania przewidujące jego porażkę nie tylko się spełniły, ale wręcz spełniły się w sposób spektakularny. Niebieska, demokratyczna fala dotarła głęboko do terytoriów republikańskich, jak Teksas, który po raz pierwszy od blisko czterech dekad będzie miał demokratycznego senatora, czy Kansas, który zrobi to po raz pierwszy od blisko stu lat. 

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