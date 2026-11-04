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Wynik wyborów połówkowych nie powinien mieć wpływu na relacje polsko-amerykańskie - pisze Bogusław Chrabota
Jaka jest Ameryka po wyborach połówkowych? Z polskiej perspektywy taka sama. Realia polityki wewnętrznej naszego najpotężniejszego sojusznika nie powinny mieć większego wpływu na ich recepcję nad Wisłą, bo nasze interesy pozostają niezmienne. Są nimi twardy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, pełne zaufanie do amerykańskiego partnera w ramach struktur NATO i konsekwentne zabieganie o poszerzenie amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą.
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