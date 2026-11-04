Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Nie mieszajmy relacji z USA do sporu w Polsce

Niezależnie od wyników wyborów połówkowych interesy Polski w USA są zbyt poważne, by relacje z Waszyngtonem mieszać do politycznego sporu nad Wisłą. Zarówno prawica, jak i koalicja rządząca muszą to zrozumieć.

Publikacja: 04.11.2026 04:55

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Wynik wyborów połówkowych nie powinien mieć wpływu na relacje polsko-amerykańskie - pisze Bogusław C

Wynik wyborów połówkowych nie powinien mieć wpływu na relacje polsko-amerykańskie - pisze Bogusław Chrabota

Foto: REUTERS

Reklama
Reklama
Reklama

Bogusław Chrabota

Jaka jest Ameryka po wyborach połówkowych? Z polskiej perspektywy taka sama. Realia polityki wewnętrznej naszego najpotężniejszego sojusznika nie powinny mieć większego wpływu na ich recepcję nad Wisłą, bo nasze interesy pozostają niezmienne. Są nimi twardy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, pełne zaufanie do amerykańskiego partnera w ramach struktur NATO i konsekwentne zabieganie o poszerzenie amerykańskiej obecności wojskowej nad Wisłą.

Zarówno Donald Trump, jak i Joe Biden chcą dobrych relacji z Polską

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama