Andrews zdobyła mandat, który zajmował zmarły latem tego roku Lindsey Graham. Przez niemal 30 lat mandat ten obsadzali republikanie – ostatni raz demokraci zdobyli mandat senatora w Karolinie Południowej w 1998 roku (wówczas obsadził go Fritz Hollings).

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Karolina Południowa po raz pierwszy powierzyła mandat senatora kobiecie

Kandydatka demokratów, z zawodu pediatra, będzie też pierwszą kobietą wybraną do Senatu z Karoliny Południowej. 45-latka przez 15 lat pracowała na Uniwersytecie Medycznym Karoliny Południowej. Potem organizację non profit i komitet akcji politycznej. Była też starszą doradczynią organizacji Everytown for Gun Safety i Moms Demand Action.

Rywalką Andrews była Darline Graham, siostra zmarłego senatora. Karolina Południowa uważana jest za „czerwony” stan, czyli taki, w którym zdecydowanie większym poparciem cieszą się republikanie. W 2024 roku Trump wygrał tam z Kamalą Harris przewagą blisko 18 punktów procentowych,

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Darline Graham zasiada obecnie w Senacie – jako następczynię Lindseya Grahama w tej izbie wskazał ją gubernator Karoliny Południowej. Starając się o uzyskanie mandatu w wyborach Graham uzyskała poparcie Donalda Trumpa i wywalczyła prawo do startu w zorganizowanych przez Partię Republikańską specjalnych prawyborach.

Jaki program ma nowa senator z Karoliny Południowej?

Andrews była popierana w wyborach przez dwóch byłych gubernatorów Karoliny Południowej, w tym jednego republikańskiego (Davida Beasleya). Na jej stronie czytamy, że za priorytet uważa obniżenie kosztów związanych z ochroną zdrowia, rozszerzenie prawa do płatnych urlopów, inwestycje w szkoły publiczne oraz walkę z aktami przemocy przy użyciu broni palnej.

W wyborach połówkowych w 2022 roku Andrews bez powodzenia starała się o miejsce w Izbie Reprezentantów, przegrywając z republikanką Nancy Mace.

- Sądzę, że napisaliśmy historię. Pokazaliśmy narodowi, co jest możliwe – mówiła Andrews po ogłoszeniu jej zwycięstwa w wyborach.