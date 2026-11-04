Grupa WB, największy prywatny producent uzbrojenia w Polsce, szykuje się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Właściciele zgodzili się na ofertę publiczną, szukają doradców, a debiut może nastąpić w pierwszej połowie 2027 r.

Ta wiadomość ma znaczenie wykraczające poza parkiet. Polską politykę przemysłową w sektorze obronności od lat zatruwa przekonanie, że naprawdę polska jest tylko firma, w której prezesa wskazuje minister. Dobrze pokazuje to historia WB. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) kupił udziały w spółce w 2017 r., gdy w MON Antoniego Macierewicza krążył pomysł, by wojsko kupowało uzbrojenie wyłącznie od firm z udziałem państwa. Prywatny producent musiał szukać pod skrzydłami państwowego funduszu ochrony przed zbyt daleko idącymi zakusami własnego państwa.