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Marek Kutarba: Polska obronność nie musi być własnością rządu

Właściciele Grupy WB porozumieli się w sprawie debiutu na giełdzie i wyceniają spółkę na co najmniej 30 mld zł. To dobra okazja, by przestać dzielić polską zbrojeniówkę na państwową, czyli „naszą” i całą resztę.

Publikacja: 04.11.2026 04:29

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Marek Kutarba: Polska obronność nie musi być własnością rządu

Foto: PAP/Piotr Polak

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Marek Kutarba

Grupa WB, największy prywatny producent uzbrojenia w Polsce, szykuje się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Właściciele zgodzili się na ofertę publiczną, szukają doradców, a debiut może nastąpić w pierwszej połowie 2027 r.

Ta wiadomość ma znaczenie wykraczające poza parkiet. Polską politykę przemysłową w sektorze obronności od lat zatruwa przekonanie, że naprawdę polska jest tylko firma, w której prezesa wskazuje minister. Dobrze pokazuje to historia WB. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) kupił udziały w spółce w 2017 r., gdy w MON Antoniego Macierewicza krążył pomysł, by wojsko kupowało uzbrojenie wyłącznie od firm z udziałem państwa. Prywatny producent musiał szukać pod skrzydłami państwowego funduszu ochrony przed zbyt daleko idącymi zakusami własnego państwa.

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