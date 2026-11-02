Z tego artykułu dowiesz się: Jak rośnie wartość aktywów w PPK i ilu Polaków już korzysta z programu

Jaki wpływ na stan kont uczestników ma obecna koniunktura na warszawskiej giełdzie

Dlaczego PPK stają się istotnym źródłem kapitału dla rozwoju polskich przedsiębiorstw

O ile więcej, niż suma własnych wpłat, może znajdować się na rachunku uczestnika programu

Od początku funkcjonowania programu wartość aktywów zgromadzonych w PPK rosła systematycznie z roku na rok. W ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów netto wzrosła prawie trzykrotnie. Na koniec października 2023 r. wynosiła 19,3 mld zł, a dziś to już 60,3 mld zł. Przybywa też uczestników programu. W samym październiku 2026 r. do programu dołączyło 53 tys. nowych uczestników, a w ciągu ostatniego roku prawie pół miliona.

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Pracowniczym Planom Kapitałowym pomaga giełda

– Rekordowa wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w Pracowniczych Planach to efekt rosnącej popularności programu, lecz także wyników polskiego rynku kapitałowego – czytamy w poniedziałkowym komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR wskazuje, że na wzrost wartości oszczędności uczestników, obok kolejnych wpłat pracowników i pracodawców oraz dopłat państwa, istotnie wpływają wyniki inwestycyjne funduszy. Fundusze zdefiniowanej daty inwestują bowiem część zgromadzonych środków w instrumenty udziałowe, w tym akcje. A osiągnięcie 60 mld zł przypada na okres wyjątkowo dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie. W ciągu ostatnich trzech lat WIG wzrósł o 136 proc., WIG20 o 112,5 proc., a mWIG40 o 112,3 proc. Skala tych zmian widoczna jest również w wartości i aktywności całego rynku. Obroty na Rynku Głównym GPW wzrosły z 22,86 mld zł we wrześniu 2023 r. do 61,49 mld zł we wrześniu 2026 r., czyli o 169 proc. Kapitalizacja rynku również zwiększyła się ponad dwukrotnie.

– Przekroczenie 60 mld zł aktywów PPK to sukces uczestników programu, ale także polskiego rynku kapitałowego. Ostatnie lata były dla warszawskiej giełdy bardzo dobre i uczestnicy PPK korzystają z efektów tej koniunktury. To pokazuje, jak ważne dla długoterminowego oszczędzania są silny krajowy rynek kapitałowy, stabilne otoczenie gospodarcze i zaufanie inwestorów – skomentował Mikołaj Raczyński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Ta zależność działa w obie strony: giełda pomaga pomnażać oszczędności Polaków, a PPK dostarczają na rynek długoterminowego krajowego kapitału, który może finansować rozwój polskich przedsiębiorstw. Chcemy wzmacniać oba te filary – dodał.

Stan przykładowego rachunku uczestnika PPK

PFR zauważa, że jedną z najważniejszych przewag PPK jest to, że oszczędności uczestników zasilają również wpłaty pracodawców oraz dopłaty państwa. Każda złotówka wpłacona przez uczestnika jest uzupełniana dodatkowymi środkami pochodzącymi z innych źródeł. Dzięki temu oszczędności uczestników mogą rosnąć szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania środków.

Korzyści z oszczędzania w programie pokazują najnowsze wyliczenia PFR Portal PPK. Na koniec września 2026 r. na rachunku hipotetycznego uczestnika oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. na koniec września 2026 r. znajdowało się – zależnie od grupy funduszy zdefiniowanej daty od 13,7 tys. zł do 24,2 tys. zł więcej niż sam wpłacił do programu. Wartość rachunku była zatem o 140-247 proc. wyższa od sumy jego własnych wpłat.

Wyliczenia te dotyczą przykładowego uczestnika, który zarabiał 5300 zł brutto miesięcznie do końca 2023 r., a od początku 2024 r. zarabia 7000 zł brutto miesięcznie, przy wpłacie pracownika w wysokości 2 proc. i pracodawcy w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Indywidualne wyniki zależą m.in. od okresu oszczędzania, wysokości wpłat i wyników wybranego funduszu.