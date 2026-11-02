Znaczny spadek temperatur będzie efektem nadejścia antycyklonu i napływu arktycznego powietrza z północy Europy, informuje serwis DobraPogoda24.pl.

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Do Polski nadciąga ochłodzenie. Temperatura może spaść nawet do minus 15 st. C

Ochłodzenia należy spodziewać się już od środy 4 listopada. Wówczas, jak pokazują prognozy układu barycznego, nad wschód naszego kontynentu napłynie niż. Ten natomiast w połączeniu ze wspomnianym antycyklonem, sprowadzi do Polski zimne, arktyczne powietrze.

W efekcie od 5 do 11 listopada w nocy i nad ranem spodziewać należy się pierwszych mrozów. Temperatury wówczas spaść mogą od minus 1 do nawet minus 10 st. C. Zimniej, bo nawet do minus 15 st. C może być miejscami przy gruncie, a także w rejonach podgórskich i górskich.

Ochłodzenie utrzymywać może się do drugiej dekady listopada. W tym czasie zimno będzie nie tylko w nocy i nad ranem, lecz także w ciągu dnia. Na termometrach zobaczyć będzie można maksymalnie od 3 do 9 st. C. Najniższych temperatur spodziewać powinni się mieszkańcy południowej i wschodniej Polski.

W wielu regionach kraju pierwsza dekada listopada, jak zauważa DobraPogoda24.pl, będzie pierwszym podmuchem przedzimia. Można o nim mówić, gdy średnia dobowa temperatura waha się między 0 a 5 st. C.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

Okazuje się, że w najbliższych dniach zrobi się nie tylko wyjątkowo zimno, lecz także biało. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części południowo-zachodniej Polski. Mowa o wybranych powiatach województwa dolnośląskiego, leżących w rejonie Karkonoszy i Sudetów Zachodnich, w tym o okolicach Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Ostrzeżeniami objęto powiaty:

lwówecki,

karkonoski,

Jelenia Góra,

kamiennogórski,

wałbrzyski.

„Na obszarze położonym powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm” – czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązywać będzie od poniedziałku 2 listopada od godz. 21:00 do wtorku 3 listopada do godz. 10:00.

„Prognozowane opady śniegu mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej oraz pogorszenie warunków na drogach i szlakach górskich. Apelujemy o zachowanie ostrożności! Nawierzchnie mogą być śliskie, a warunki podczas górskich wędrówek trudne” – podkreśliło IMGW w swoim wpisie na portalu X.