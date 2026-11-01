Już przed wiekami tą nazwą określano w Japonii palenisko znajdujące się we wnęce podłogowej izby, które otoczone było kwadratową drewnianą ramą. Służyło do gotowania potraw i ogrzewania stóp. Przy tym drugim zastosowaniu wykorzystywano specjalną narzutę, która okrywała nogi.

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Kotatsu. Japoński sposób na chłody znany od wieków

W większości japońskich domów nie ma klasycznego centralnego ogrzewania. Jego funkcję pełnią czasami klimatyzatory. Często zdarza się jednak, że w zimne dni Japończycy nie ogrzewają całych pomieszczeń. Zamiast tego wybierają wspomniane kotatsu.

W czasie chłodu cała rodzina w ciągu dnia gromadzi się w pomieszczeniu, w którym znajduje się ten niepozorny stolik o wysokości zaledwie 30-40 cm. Pod jego blatem współcześnie ukryta jest specjalna grzałka elektryczna – odpowiednik dawnego paleniska. Sam blat zdejmuje się, aby na stelażu stolika umieścić futon, czyli rodzaj grubej kołdry lub koca. Po jego nałożeniu blat wraca na swoje miejsce, aby stolik mógł spełniać nie tylko funkcję grzewczą, lecz także być miejscem, na którym można postawić kubek z herbatą czy położyć książkę.

Przy tak przygotowanym kotatsu wystarczy usiąść i schować nogi pod futon, aby korzystać z przyjemnego ciepła.

Kotatsu to rodzaj ogrzewania strefowego. Przynosi spore korzyści

Sekretem popularności kotatsu w Japonii, mimo rozwoju technologii na przestrzeni wieków, jest jego skuteczność oraz spora oszczędność, którą pozwala osiągnąć. Ciepło generowane od spodu stolika nie ucieka na zewnątrz dzięki okryciu mebla grubą narzutą. W efekcie osoby siedzące wokół kotatsu mogą cieszyć się przyjemną temperaturą wynoszącą nawet ok. 25 st. C.

Ogrzewanie jedynie przestrzeni, w której przebywają domownicy, przyczynia się niewątpliwie do sporych oszczędności. Rachunki są w tym przypadku znacznie niższe niż przy ogrzewaniu całej przestrzeni domowej, z której w praktyce często korzysta się jedynie w ograniczonym zakresie. Zastosowanie ogrzewania strefowego, jakim jest kotatsu, zapobiega marnowaniu ogromnych ilości energii na ogrzewanie pustych przestrzeni. Jest to więc rozwiązanie nie tylko oszczędne, lecz także ekologiczne.

To jednak nie wszystko. Kotatsu integruje wszystkich domowników, którzy w poszukiwaniu ciepła wspólnie gromadzą się przy stoliku. To tutaj toczy się życie rodzinne: wspólne spożywanie posiłków, rozmowy, gry, zabawy, czytanie książek.