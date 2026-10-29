Władze kolejnych krajów wzywają swoich obywateli do gromadzenia zapasów na wypadek zagrożeń
Brytyjski rząd uruchomił kampanię „Bądź gotowy”, w ramach której wezwał obywateli do gromadzenia zapasów na 72 godziny w razie kryzysu. Zalecał, aby mieć m.in. jedzenie o długim okresie przydatności, wodę i modyfikowane mleko dla niemowląt. Ponadto na liście znalazły się też koce, śpiwory, apteczki pierwszej pomocy, żel do dezynfekcji rąk, zapasowe baterie, naładowane power banki, latarki oraz radia na baterie i nakręcane ręcznie.
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Za apelem, jak podaje „The Guardian”,, stoją „obawy władz dotyczące skutków kryzysu klimatycznego, uzależnienia od technologii oraz zagrożeń ze strony wrogich państw”.
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Kilka dni po apelu rządu Wielkiej Brytanii z podobnym wezwaniem do swoich obywateli zwróciły się władze Japonii.
Tamtejszy rząd wezwał do gromadzenia zapasów wystarczających na co najmniej trzy dni, a optymalnie – na tydzień. To wszystko w razie katastrof naturalnych, w tym m.in. trzęsienia ziemi, erupcji wulkanów czy tsunami, z powodu których drogi do domów mogą zostać odcięte, a to z kolei może uniemożliwić szybkie dotarcie ekip ratunkowych. W związku z tym polecono, aby mieszkańcy zaopatrzyli się w zapasy żywności i wody.
Jednocześnie, jak przypomina Polsat News, powołując się na serwis „Maeil Bussines”,, japońskie władze powołały agencję ds. zapobiegania katastrofom.
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Nie tylko Wielka Brytania i Japonia wzywają swoich obywateli do gromadzenia zapasów na wypadek kryzysu. Podobne apele wystosowały m.in. Dania, Szwecja i Francja. Władze zaapelowały do mieszkańców o zgromadzenie zapasów pozwalających przetrwać od trzech do siedmiu dni. Cytowany przez Polsat News włoski serwis „Il Messaggero” podał, że „Zalecane są zapasy wody, żywności długoterminowej, leków, pierwszej pomocy, latarki, baterii oraz przenośnych ładowarek”.
Ponadto dodał, że władze Holandii wydały obywatelom szczegółowe zalecenia dotyczące ilości gotówki, którą powinni odłożyć na wypadek zagrożenia. To 70 euro na osobę dorosłą i 30 euro na dziecko.
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