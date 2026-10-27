O testach humanoidalnych robotów informują Radio ZET i Farmer.

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Duńska sieć Føtex testuje roboty humanoidalne w swoich sklepach

Duńska sieć Føtex, która należy do będącego też właścicielem Netto Salling Group, pilotażowo wprowadza roboty do swoich sklepów. Jak podaje Radio ZET, od czerwca tego roku roboty po zamknięciu placówek pracują przy uzupełnianiu towaru na półkach. Na razie wykonują swoje zadania pod nadzorem operatorów sterujących ich ruchami za pomocą kontrolerów i gogli VR. Jednak już na początku 2027 r. roboty mają samodzielnie w trakcie nocnej zmiany uzupełniać część towarów na regałach. Później wśród ich obowiązków znajdą się też: rozpoznawanie pustych miejsc na półkach, identyfikowanie źle odłożonych produktów, a także sprawdzanie dat przydatności do spożycia.

Na razie maszyny pracują wolniej od ludzi, jednak – zgodnie z założeniami projektu – ich wydajność ma rosnąć wraz z rozwojem oprogramowania i gromadzeniem danych. Ich zaletą, jak podkreślają twórcy projektu, ma być wygląd podobny do ludzi, dzięki któremu potrafią poruszać się w przestrzeni zaprojektowanej dla człowieka bez konieczności jej przebudowy.

Maszyny wykorzystywane w testach sieci Føtex produkowane są przez chińską firmę Unitree. Z kolei za ich oprogramowanie i szkolenia odpowiada duński startup Hive Robots.

Docelowe wykorzystanie robotów humanoidalnych przy wykładaniu towarów w sklepie ma przynieść, według szacunków Føtex, duże oszczędności czasu dla pracowników. Obecnie bowiem, według wyliczeń sieci, poświęcają oni na te czynności od 40 do 50 proc. swojej zmiany. Dzięki wykorzystaniu robotów mają zyskać więcej czasu na czynności związane z obsługą klientów.

Rossmann testuje robota humanoidalnego w centrum logistycznym

Okazuje się, że testy humanoidów prowadzone przez duńską firmę nie są odosobnione. Od marca 2026 r. niemiecka sieć Rossmann w centrum logistycznym w Burgwedel prowadzi roczny pilotaż robota Walker S2. Chce sprawdzić, czy maszyna jest w stanie wspierać pracowników przy powtarzalnych i fizycznie wymagających czynnościach.

Jak podaje Radio ZET, Hendrik van Duuren, dyrektor logistyki Rossmanna, przyznał, że sieć chce na podstawie własnych doświadczeń sprawdzić praktyczną przydatność humanoidów.

Roboty humanoidalne będą pomagały w fabryce maszyn rolniczych w Stanach Zjednoczonych

Roboty humanoidalne już wkrótce będą także testowane przy produkcji maszyn rolniczych. Jak podaje serwis Farmer, koncern AGCO oraz Agility Robotics, firma działająca w branży w dziedzinie robotyki humanoidalnej i fizycznej sztucznej inteligencji, podpisały umowę komercyjną na wdrożenie robotów Digit. Na jej mocy w 2027 r. w wytwórni maszyn rolniczych w Hesston w stanie Kansas ruszy program pilotażowy, którego celem jest pomoc koncernowi AGCO w budowie bardziej elastycznych i inteligentnych fabryk.

W jego ramach roboty mają przejąć od pracowników część zadań wykonywanych na linii montażowej i produkcyjnej. W pierwszej kolejności będzie to sortowanie i układanie części, a także inteligentne rozmieszczanie pojemników magazynowych. Przejęcie przez humanoidy powtarzalnych i wymagających fizycznie zadań ma poprawić ergonomię, bezpieczeństwo i efektywność produkcji.

Roboty będą uczyć się procedur obowiązujących w fabryce dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Mają być zarządzane przez chmurową platformę Agility Arc, co w założeniu ułatwi ich integrację bez kosztownej przebudowy hal.