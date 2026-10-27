W siódmej partii akt znalazło się 28 dokumentów. Wszystkie pliki mają format PDF, a część zawiera zdjęcia. Dokumenty obejmują zarówno doniesienia z lat 40., 50. i 60. XX wieku, jak i zdarzenia z bieżącego roku.

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W dokumentach znalazły się doniesienia o dziwnym trójkącie

Jak opisuje EarthSky, szczególną uwagę zwraca relacja z czerwca 2026 roku. Raport dotyczy incydentu, do którego doszło w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest to notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej przez amerykańskie Biuro ds. Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) z federalnymi agentami specjalnymi, którzy zaobserwowali nietypowy obiekt w miejscu o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

Obiekt miał trójkątny kształt, był matowoszary, o szerokości 4–5 m, długości 2–3 m i grubości 0,3–0,6 m. Wzniósł się na wysokość około 60–90 m, po czym nagle zatrzymał się i zawisł w powietrzu na 20 sekund. Następnie, według relacji świadków, zaczął lecieć poziomo z dużą prędkością, nie wydając przy tym żadnych dźwięków. Nie zaobserwowano też oddziaływania na otoczenie w postaci dymu czy pyłu. Podczas oględzin nie znaleziono również żadnych uszkodzeń gruntu ani roślinności.

Sprawą zajmowało się zarówno FBI, jak i AARO, przy czym Biuro ds. Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach uznało, że incydent wymaga dalszego zbadania z uwagi na to, że podobne obiekty były już widziane w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jak donosi EarthSky, czarne statki o trójkątnym kształcie pojawiają się w opowieściach o UAP już od kilku dekad, a niektóre doniesienia sięgają lat 50. XX w. Opisywano je jako bezgłośne obiekty, zdolne do bardzo szybkiego przyspieszania. W niektórych relacjach zgłaszano również jasne światła w narożnikach trójkąta lub pulsujące czerwone światło na środku.

Jakie informacje znalazły się jeszcze w ujawnionych dokumentach?

Ujawnione materiały zawierają również doniesienia o cylindrycznych lub eliptycznych obiektach obserwowanych w Szwecji w 1953 roku oraz Arabii Saudyjskiej w 1957 roku. Oprócz tego część dokumentów stanowią wytyczne NASA z okresu kosmicznego wyścigu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Dotyczą one odzyskiwania rozbitych obiektów i ich fragmentów, przy czym uwzględniały nie tylko technologię amerykańską i radziecką, lecz także taką, której nie da się zidentyfikować.

Opublikowano także raporty z postępów firmy Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), która zajmuje się badaniem futurystycznych technologii i UAP na zlecenie Agencji Wywiadu Obronnego (DIA).