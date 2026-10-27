Informację taką przekazał rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News.

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Leśkiewicz: najgorszy minister finansów III RP zostanie wicepremierem

- Skoro pan premier Donald Tusk chce powołać kolejnego wicepremiera – nieudolnego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, to zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 161., kiedy wniosek kieruje Prezes Rady Ministrów o zmianę w składzie Rady Ministrów, prezydent oczywiście postępuje tutaj zgodnie z przepisami prawa - przekazał w rozmowie z Polsat News Rafał Leśkiewicz.

Jak zadeklarował rzecznik Prezydenta RP, "dojdzie do takiego aktu powołania na stanowisko wicepremiera" ponieważ nigdy nie było "wątpliwości co do samego trybu" powołania Andrzeja Domańskiego na nową funkcję.



- To rządzący próbowali wmówić Polakom, opinii publicznej, że pan prezydent nie dopełni wymogów wynikających wprost z art. 161 polskiej konstytucji – przekonywał przedsawiciel głowy państwa.

Rafał Leśkiewicz stwierdził, że choć prezydent przyjmie nominację Domańskiego, samą pracę ministra ocenia bardzo źle. - Jest to najgorszy minister finansów w historii III Rzeczypospolitej, ale całą odpowiedzialność za politykę tego rządu ponosi premier Donald Tusk - wskazywał.

Pałac Prezydenta czeka na wniosek premiera

Prezydencki rzecznik został zapytany we wtorek w Polsat News, kiedy prezydent wręczy Domańskiemu akt powołania na wicepremiera.

- Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - odpowiedział Leśkiewicz. Zapytany, kiedy może do tego dojść, stwierdził, że „to na pewno nie będzie trwało długo”.

Premier Donald Tusk w ubiegły wtorek zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o powołanie Domańskiego na wicepremiera. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz w ubiegły czwartek oświadczyła, że odchodzi z rządu.

- W ogóle nie było takich planów, żeby odwlekać kwestie zmian w składzie Rady Ministrów, no ale w ostatnich dniach (...) doszło do zapowiedzi, która padła z ust pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zatem załatwmy to w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim - powiedział Leśkiewicz.