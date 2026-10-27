:okal wyborczy w mieście Umm al-Fahm w północnym Izraelu
Jak poinformowała izraelska Centralna Komisja Wyborcza, w pierwszych trzech godzinach wtorkowego głosowania udział w wyborach wzięło 16,7 proc. uprawnionych. Zagłosowało około 1,2 mln wyborców.
To więcej niż podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2022 r., kiedy o tej samej porze frekwencja wynosiła 15,9 proc. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7 czasu lokalnego, czyli o godz. 6 w Polsce.
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Izraelskie media wskazują, że tak wysokiego wyniku na tym etapie głosowania nie notowano od 1981 r..
Jak zwrócił uwagę portal Times of Israel, dane dotyczące frekwencji z wcześniejszych lat pochodzą z archiwalnych zestawień przywoływanych przez media. Centralna Komisja Wyborcza dysponuje oficjalnymi, porównywalnymi danymi godzinowymi dopiero od 1996 r..
We wtorkowych wyborach Izraelczycy wybierają 120 członków jednoizbowego parlamentu, czyli Knesetu. Główna rywalizacja toczy się między obozem premiera Beniamina Netanjahu a opozycją, która ostro krytykuje szefa rządu.
Sondaże nie wskazują jednoznacznego zwycięzcy, który mógłby samodzielnie utworzyć rząd.
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Wtorkowe głosowanie odbywa się w kontekście trwających od trzech lat wojen oraz sporów politycznych. Z tego względu wybory są uznawane za jedne z najważniejszych w najnowszej historii Izraela.
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