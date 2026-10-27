Doradca prezydenta prof. Piotr Czauderna skrytykował pakiet zmian w ochronie zdrowia
Dyskusja odbyła się 26 października na zakończenie sesji inauguracyjnej XXII Forum Rynku Zdrowia.
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Jak zauważa Rynek Zdrowia, mimo zgody wśród ekspertów co do konieczności zmian w systemie ochrony zdrowia, brakuje porozumienia w kwestii kierunku i metod.
Przewodniczący prezydenckiej Rady Zdrowia prof. Piotr Czauderna w trakcie dyskusji wyraźnie skrytykował procedowany obecnie pakiet zmian w ochronie zdrowia i zwrócił uwagę na związane z nim poważne ryzyka. Ostrzegł m.in. przed planowanym zwiększeniem uprawnień prezesa NFZ, który będzie mógł ukarać lekarza za konkretne przewinienia zakazem udzielania świadczeń finansowanych przez Fundusz. Zwrócił przy tym uwagę również na rozszerzenie kompetencji kontrolerów NFZ.
– Naprawdę, trupy w szafie są w każdym szpitalu i korpus kontrolerów będzie miał olbrzymią władzę. Zdawajmy sobie z tego sprawę – zauważył cytowany przez Rynek Zdrowia prof. Czauderna i podkreślił jednocześnie, że przedstawia własne stanowisko i nie wie, jaką decyzję w sprawie pakietu zmian w ochronie zdrowia podejmie prezydent.
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Prof. Czauderna w trakcie dyskusji skrytykował również pomysł przedłużenia działania sieci szpitali do 30 czerwca 2029 r. Jego zdaniem powinno to nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2028 r. Ponadto zdradził pierwsze szczegóły dotyczące prac nad nowym rozwiązaniem.
– Generał Gielerak pracuje nad siecią powszechnego obronnego systemu zabezpieczenia medycznego. Przyjdzie czas może, żeby o tym powiedzieć pod koniec roku. Trochę uchylam rąbka tajemnicy – przyznał doradca prezydenta.
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Pakietu zmian w ochronie zdrowia w trakcie dyskusji bronili ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i prezes NFZ Filip Nowak. Ta pierwsza przekonywała, że reformy należy przeprowadzać krok po kroku. W odniesieniu do sieci szpitali przyznała, że dłuższe obowiązywanie obecnego modelu ma dać placówkom czas na wdrażanie zmian i sprawną konsolidację.
Z kolei szef Funduszu zauważył, że osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu powinny mieć narzędzia do zarządzania nim.
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