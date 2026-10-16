Do końca 2027 r. centralna e-rejestracja obejmie 40 specjalizacji
Centralna e-rejestracja funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2026 r. Można dzięki niej umówić się online na niektóre badania i wizyty u specjalistów.
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Rozszerzenie zakresu działania centralnej e-rejestracji wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji.
Zgodnie z nim centralna e-rejestracja ma w 2027 r. objąć świadczenia z zakresu:
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Za pośrednictwem centralnej e-rejestracji od 1 stycznia 2026 r. pacjenci mogą już umawiać się na:
Z kolei od 1 sierpnia 2026 r. rozszerzono zakres usług systemu, dzięki czemu dodatkowo umówić można się na pierwszą wizytę do następujących specjalistów:
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Głównym celem centralnej e-rejestracji jest poprawa dostępności świadczeń dla pacjentów i ułatwienie im rejestracji.
Pacjenci za pośrednictwem systemu mogą nie tylko umawiać wizyty, lecz także je odwoływać i zmieniać ich terminy. Ponadto mają możliwość korzystania z usługi o nazwie „poczekalnia”.
Z centralnej e-rejestracji można korzystać na trzy sposoby – za pośrednictwem:
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