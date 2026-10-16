Centralna e-rejestracja funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2026 r. Można dzięki niej umówić się online na niektóre badania i wizyty u specjalistów.

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Centralna e-rejestracja w 2027 r. obejmie 40 specjalizacji

Rozszerzenie zakresu działania centralnej e-rejestracji wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji.

Zgodnie z nim centralna e-rejestracja ma w 2027 r. objąć świadczenia z zakresu:

od 1 lutego – neurologii, genetyki, geriatrii oraz leczenia mukowiscydozy;

od 1 kwietnia – toksykologii, transplantologii, reumatologii oraz leczenia osób z AIDS lub zakażonych HIV;

od 1 czerwca – leczenia bólu, proktologii oraz urologii;

od 1 sierpnia – chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, kardiochirurgii i gastroenterologii;

od 1 września – chorób metabolicznych, diabetologii oraz otorynolaryngologii;

od 1 października – neurochirurgii oraz ortopedii i traumatologii;

od 1 listopada – położnictwa i ginekologii, alergologii, dermatologii i wenerologii oraz medycyny sportowej;

od 1 grudnia – okulistyki, hematologii, onkologii, pediatrii i chorób wewnętrznych.

Centralna e-rejestracja jest rozszerzana od 1 stycznia 2026 r.

Za pośrednictwem centralnej e-rejestracji od 1 stycznia 2026 r. pacjenci mogą już umawiać się na:

mammografię;

test HPV HR, zastępujący klasyczną cytologię;

pierwszą wizytę u kardiologa.

Z kolei od 1 sierpnia 2026 r. rozszerzono zakres usług systemu, dzięki czemu dodatkowo umówić można się na pierwszą wizytę do następujących specjalistów:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

lekarza chorób zakaźnych,

endokrynologa,

lekarza chorób watroby,

lekarza chorób układu odpornościowego,

nefrologa,

neonatologa,

lekarza chorób płuc.

W jaki sposób można korzystać z centralnej e-rejestracji?

Głównym celem centralnej e-rejestracji jest poprawa dostępności świadczeń dla pacjentów i ułatwienie im rejestracji.

Pacjenci za pośrednictwem systemu mogą nie tylko umawiać wizyty, lecz także je odwoływać i zmieniać ich terminy. Ponadto mają możliwość korzystania z usługi o nazwie „poczekalnia”.

Z centralnej e-rejestracji można korzystać na trzy sposoby – za pośrednictwem: