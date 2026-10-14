Mowa o bezpłatnej poradni internetowej pod nazwą Centrum Dietetyczne Online (CDO), która działa w ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Z porad dietetyka można też za darmo skorzystać w ramach świadczeń NFZ.

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Centrum Dietetyczne Online: Bezpłatne porady dietetyka bez wychodzenia z domu

Podczas gdy prywatna wizyta u dietetyka kosztować może nawet kilkaset złotych, skorzystanie z CDO jest całkowicie darmowe. Można za jego pośrednictwem skorzystać ze zdalnych konsultacji nie tylko u dietetyka, lecz także u psychodietetyka i specjalisty ds. aktywności fizycznej. Wszyscy specjaliści pracujący w CDO mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Konsultacje te mogą odbywać się indywidualnie lub dla całej rodziny. Mogą być jednorazowe lub cykliczne. W tej drugiej sytuacji pacjent trafia pod stałą opiekę specjalisty.

Poradnia działa sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) przez prawie 12 godzin dziennie. Rejestracja i konsultacje odbywają się przez internet.

Aby skorzystać z usługi, należy najpierw zarejestrować się w serwisie pod adresem cdo.pzh.gov.pl i wypełnić ankietę na temat wieku, jadłospisu i aktywności. Następnie wystarczy wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u specjalisty spośród tych dostępnych w kalendarzu wizyt.

Dietetyk na NFZ. Kto może otrzymać skierowanie od lekarza POZ?

Z wizyty u dietetyka można też skorzystać w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie do dietetyka wystawić może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jest to możliwe pod warunkiem, że pacjent jest objęty Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM), czyli programem opieki koordynowanej nad osobami cierpiącymi na choroby przewlekłe. Programem tym mogą być objęte osoby, które ukończyły 18. rok życia i cierpią na schorzenie z jednego z czterech obszarów: diabetologii, pulmonologii, kardiologii lub endokrynologii. Tym samym skierowanie do dietetyka na NFZ od lekarza POZ otrzymać mogą osoby chorujące m.in. na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy czy astmę.

Darmowe diety NFZ. Dostępny jest specjalny serwis

NFZ pod patronatem Ministerstwa Zdrowia udostępnił również serwis diety.nfz.gov.pl. Znaleźć można tu zarówno konkretne diety, jak i porady żywieniowe.

Ze strony, bez konieczności rejestracji, można pobrać bezpłatny plan żywieniowy na 3 dni. Z kolei po zarejestrowaniu się można otrzymać darmową dietę nawet na 28 dni.

W serwisie NFZ znaleźć można 19 różnych planów żywieniowych, w tym m.in.: classic, nadwaga i otyłość, wege, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza, odporność czy celiakia.